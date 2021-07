Lo que se habría dicho a Simone Biles en España

Simone Biles, convertida en ejemplo. Esta deportista de élite, una de las mejores del mundo en su disciplina, hizo ayer algo que es poco habitual, un arrebato de sinceridad televisada, mientras la observaba medio mundo. Reconocer que no estaba bien, que su mente, que su ánimo, sentía una presión paralizante, que detrás de la perfección de la gimnasta se encuentra la imperfección de la persona, sus debilidades, sus miedos, su ansiedad y que es muy importante tomar conciencia y aprender a decir basta.

A sus 24 años, Simone Biles entendió que a veces hay que dar un paso atrás y hablar. Hablar de lo que le pasa a uno, de lo que siente, de lo que sufre, y hablarlo con naturalidad, sin miedo a la estigmatización. Hace unos meses, en este país tuvimos uno de esos arrebatos de cartón piedra y nos pusimos a hablar con un fingido interés sobre la salud mental. ¿Qué queda de aquel debate? ¿Qué hemos avanzado? ¿Qué vamos a hacer para evitar que España siga siendo uno de los países del mundo en el que se consumen más tranquilizantes? ¿Cómo vamos a combatir la frustración, la ansiedad, la depresión?

No tenemos nada que aportar a los más jóvenes, no nos sacude el hecho de que el suicidio sea una de las principales causas de muerte entre 15 y 29 años. ¿Cuándo vamos a asumir que nuestra sociedad tiene una salud mental quebradiza, frágil?

Pasará en otros sitios, no lo dudo, pero este es el país de los machitos que creen que lo de ir al psicólogo es cosa de débiles, de desnortados, de gente con alguna tara. En este país a Simone Biles se le habría gritado eso de "vete al médico".