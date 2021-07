Yolanda Díaz en Hora 25

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo ha pasado por los micrófonos de la Cadena SER en Hora 25 con Aimar Bretos justo el día en el que se ha publicado la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de 2021. Con 110.000 parados menos y más de 400.000 ocupados nuevos, los resultados son excelentes e indican un repunte importante de la economía. Hoy Pedro Sánchez ha asegurado que "ve cumplidos" el 33% de sus compromisos. Además, también está en marcha la negociación para los Presupuestos Generales de 2022 que probablemente incluyan uno de los temas clave en el seno del gobierno de coalición: la Ley de Vivienda. De todo esto y más hablamos con Yolanda Díaz.

Lo más destacado de la entrevista a Yolanda Díaz

"Creo que la EPA es muy positiva. Estamos en una tasa de paro por debajo de toda la serie histórica con la crisis económica más grave de nuestra historia. Crecen las horas trabajadas, por lo que la reactivación está siendo muy fuerte, también el paro juvenil, y hay un dato positivo de que las mujeres incorporadas al mercado laboral es la segunda mejor cifra. La temporalidad es el gran problema del mercado de trabajo español esde hace 42 años y estamos volcados en una reforma sustancial para garantizar la estabilidad. Una persona precaria no puede emprender un proyecto de vida ni vivir sin miedo y con tranquilidad, y esto es lo que hay que reparar"

"Por fin mejora la población activa, y las personas desanimadas mejoran su posición. Es importante en terminos psicológicos y sociológicos. En la crisis anterior la tasa de paro era del 27% el paro juvenil del 56%. Hemos rebajado dos puntos la tasa de paro juvenil y es un problema gravísimo en España. Hablamos de millones de personas, de familias, sin empleo. Es el principal problema junto a la desigualdad y la vivienda que tiene este país, y estamos trabajando para cambiarlo. Un país con el 38% de los jóvenes en paro no tiene futuro. No es una maldición divina. Es el problema que nos hace sustancialmente diferentes a Europa. Hay que alcanzar un pacto por los jóvenes. No se puede contratar a jóvenes por 500 euros ni de manera precaria. Los jóvenes y las mujeres con parcialidad son muy golpeados"

"Hemos tardado en salir de la crisis anterior diez años y once meses por las políticas de austeridad. Hemos demostrado que se puede proteger el empleo. Los datos hablan positivamente y tiene que ver el incremento de las horas. Había al comienzo de la pandemia una discusión absurda sobre los ERTE, que no tiene que ver con el ERE. Los datos muestran que las personas se han reincorporado manteniendo sus derechos. Los que no se hayan recuperado, piensen que los sectores productivos están vinculados al turismo, ocio, cultura o transporte que no están en quiebra y se están recuperando poco a poco conforme mejore la pandemia. Se van a incorporar"

"El Gobierno cambiará el paso cuando aprobemos la subida del SMI. No me gusta dar fechas. Mi posición es conocida. El SMI y su incremento ha servido para reducir dos puntos la brecha retributiva entre hombres y mujeres. Es muy positivo para trabajadores y trabajadores en general y para la economía"

"El Gobierno da debates colectivos. Mi safisfacción es por los trabajadores fuera de convenio. Dije que a veces se discute pero el incremento salarial a 950 euros sirve por ejemplo para que una familia pueda comer pescado al menos una vez a la semana. El debate esfructífero y servirá a los débiles en el mercado de trabajo. El SMI tiene a subir los salarios en general. El Gobierno habla con una sola voz. Lo hemos resuelto, y han ganado los trabajadores. La cuantía de la subida corresponde al diálogo social, el Gobierno no funciona en términos de derrota"