El INE publica los datos de empleo de la EPA del segundo trimestre

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre, que entre enero y marzo mostró una destrucción de 137.500 empleos a causa de la tercera ola de la pandemia.

El repunte de la pandemia y de las restricciones aparejadas a ella y los efectos de la borrasca Filomena se notaron bastante en una EPA del primer trimestre inhabitual por distintos motivos.

Bajó el paro

Primero porque bajó el paro, algo que no suele suceder en un primer trimestre: 65.800 desempleados menos, lo que dejó el total de parados en 3.653.900; pero fue una bajada que no se produjo porque esas personas consiguieran empleo: la ocupación se redujo en 137.500 personas, lo que dejó el total de ocupados 19.206.800.

¿Qué pasó? Pues que subió el total de inactivos, las personas que no tienen trabajo ni lo están buscando, una subida de casi 200.000 personas que tiene que ver con ese aumento de las restricciones por la pandemia en el primer trimestre, y los efectos disruptores de la borrasca Filomena en enero.

Es decir, el paro bajó por las razones equivocadas: no porque la gente encuentrara trabajo, sino porque no lo buscaba y cambiaba de categoría, de parado a inactivo. Según los datos del INE, 1.096.200 personas no han podido buscar empleo a pesar de estar disponibles para trabajar, 162.500 más que en el trimestre anterior.