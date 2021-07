Mijatovic señala al jugador que le está causando quebraderos de cabeza al Real Madrid: "Es un problemón"

El Real Madrid afronta el mes de agosto con la necesidad de mejorar su línea defensiva y conseguir un fichaje que ilusione a todos los aficionados madridistas. Las salidas de Varane y Ramos han hecho que en el vestuario falten dos papeletas de jugador clave que tendrán que ocupar otros jugadores. Uno de los nombres llamados a tener este papel es el recién fichado David Alaba o futbolistas que buscan tener de nuevo confianza con la llegada de Ancelotti como Isco o Bale.

Pedja Mijatovic compareció en El Larguero para explicarnos como ve en estos momentos la plantilla madridista. El exfutbolista del Real Madrid analizó las posiciones que faltarían por cubrir para ser un equipo competitivo y los jugadores que deberían llegar antes del cierre de fichajes.

La posible llegada de Mbappé

La llegada del astro francés es uno de los fichajes más deseados por la afición madridista, pero su posible desvinculación del PSG muy difícil. Pedja Mijatovic incidió en el tema económico como clave debido a que el equipo de la capital francesa no está necesitado en este aspecto: “Es un equipo que tiene mucho dinero. Es un jugador muy valioso para ellos y van a hacer todo lo posible para renovar su contrato. Todavía está en el aire y vamos a esperar que pasa en este mes. De momento creó que el Paris Saint-Germain no va a dejarle marchar. No necesitan dinero y quizás no funcionan como el resto de los equipos. Es posible que pase de todo”.

“Creo que no van a vender”

En este tipo de fichajes uno de los aspectos que más influye es la voluntad del propio jugador y su decisión entre la economía o la trayectoria, y así lo reflejó el montenegrino: “Depende de cómo piense el jugador. Hay jugadores que solo le importa el aspecto económico y hay otros que se mueven más por conseguir títulos y tener u una buena trayectoria. El jugador lleva cuatro o cinco años allí en París y ahora le queda el último año donde se puede conseguir la Champions tan preciada. Tengo la sensación de que el PSG si no quiere renovar se decidirá el año que viene, pero creo que no van a vender”.

La salida de Ramos y Varane

Pedja Mijatovic también expresó la necesidad de reforzar otras líneas, especialmente la defensiva, que es la que más preocupación le generó: “Eso sí que puede ser un problema. Han vuelto muchos jugadores que han estado cedidos. Hay que compensar un poquito el equipo porque han salido Varane y Ramos. En este momento estamos un poquito cojos. No estaría mal tener un central de garantías para la próxima temporada. Hay que compensar bien en el equipo y no pensar solo en la delantera”.

El exdirector deportivo del conjunto blanco también señaló la operación de Varane como un éxito, pero no contenta a los madridistas: “A los aficionados no les importa que el club haga una buena operación, sino que el club pueda competir con cualquiera. No hay muchas opciones ahora mismo en el mercado sobre todo con la situación económica que atravesamos”.

Los ‘fichajes’ de Hazard y Bale

En el tema Hazard, Mijatovic fue más que rotundo. Las lesiones del belga le están privando de convertirse la estrella que estaba llamada a ser: “No sé qué decirte en este caso. Lleva dos temporadas sin hacer prácticamente nada. Es un problemón muy grande para el Real Madrid. El fútbol de hoy no es solo ser un gran jugador, sino que también aguantar el ritmo alto de competición. Creo en él, pero hasta ahora no lo he podido ver”.

Por último y para acabar con su aparición en El Larguero, Pedja contó las últimas informaciones sobre la vuelta de Bale al Madrid: “Depende de la relación que tenga con Ancelotti. Luego también depende de la ilusión que tenga él. Podría ser un gran fichaje si le recuperan. Cuando estuvo bien hizo cosas importantes, pero también lleva dos años sin hacer mucho. Tengo informaciones de que vendrá con toda la ilusión”.