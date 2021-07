Pochettino: "Trataremos a Mbappé como si le quedaran cinco años de contrato"

Mauricio Pochettino, entrenador del Paris Saint-Germain, ha arrojado luz sobre la renovación estancada de la estrella de su equipo, Kylian Mbappé. En una entrevista con Le Parisien, el argentino ha rehusado dar detalles sobre sus conversaciones con el delantero al respecto, aunque ha asegurado que por su parte le tratarán "como a un jugador al que le restan cinco años de contrato".

El 30 de junio de 2022 expirará el contrato de un Mbappé por el que suspiran los grandes clubes de Europa, aunque esta circunstancia no preocupa a Pochettino en la actualidad: "¿Si Mbappé me dijo que no renovará? Son conversaciones privadas, pero en ningún caso me dijo eso. ¿Si saldrá libre la próxima temporada? No puedo vivir de la imaginación. No pienso en lo que pueda o no suceder", manifestó, rehuyendo como pudo la negociación que mantiene en vilo al fútbol francés.

"Lo único claro es que le queda un año de contrato y le trataremos como a un jugador al que le restan cinco años de contrato", añadió, desvelando sus cartas sobre su relación con el futbolista.

Además, Pochettino tuvo tiempo para hablar de su presencia en la órbita del Real Madrid justo antes de recalar en el banquillo del PSG, algo que calificó únicamente como "rumores": "Ha habido bastantes rumores, pero nosotros sabemos que es la realidad del fútbol. Hay movimientos en los clubes, con jugadores y entrenadores, por lo que los rumores están siempre ahí".