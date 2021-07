"Es la gran operación del año": el sueño del mercado por el que el Madrid ha dejado el "teléfono encendido"

El Real Madrid trata de adaptarse a las peculiaridades un mercado de fichajes que en las últimas horas ya ha confirmado la salida de uno de sus pilares en la última década, Raphael Varane. Pese a la despedida de jugadores de renombre, la entidad blanca se ha apretado el cinturón tratando de evitar gastos que no sean imprescindible y ahorrar para poder asumir un desembolso que, como ha contado Antón Meana en El Larguero, mantiene esperanzas vivas aunque en la actualidad parece 'imposible'.

Este verano de 2021 ha dejado "mucha gente en venta" en el vestuario madridista, reconoció Meana: "Es un Madrid que necesita dinero, aunque no está en la ruina, y luego está el tema de Kylian Mbappé. Está 'imposible' para este verano, pero el Madrid no descarta tener el teléfono encendido por si Kylian o el jeque llaman", advirtió.

"Es la gran operación del año, el Madrid lo ve imposible este verano, pero yo esa puerta la dejo abierta siempre que el jugador dé el paso", amplió, teniendo en cuenta el requisito imprescindible para que la joya francesa termine saliendo del Paris Saint-Germain.

Javi Herráez también alertó del papel fundamental que juega el delantero en estas negociaciones: "No me imagino a Mbappé en la grada sin jugar porque no haya renovado. Un jugador que no juega, aunque tengas pasta, para qué lo quieres". Es por ello que explica la "jugada" que ansía el Real Madrid en las próximas fechas: "Que el PSG se vea necesitado de venderlo porque sea un jugador que no vaya a jugar en el PSG porque no quiere".

Sin relevo para Varane

El gran gasto que supondría esta acción en la 'Casa Blanca' se vería favorecida por la 'operación salida' que ha tomado esta ventana del mercado. Varane ha sido el último y, pese al hueco que deja, no hay visos de que en el Santiago Bernabéu vaya a aterrizar un sustituto nuevo.

También sobre ello avanzó Antón Meana que "es más difícil que el Madrid cambie de opinión en el centro de la zaga, porque los números los tienen guardados para otra cosa", haciendo referencia al 'caso Mbappé'. "Percibo hablando con madridistas que les decepciona que el Madrid no fiche mañana a un central. Que, en otra época, si le quitaban a Varane fichaban a Koundé y que hay ciertas dudas sobre cómo puede cuajar una zaga con Alaba, con Militao, con Nacho y con el cuarto central entre Chust y Vallejo", afirmó.

En este contexto acerca de la retaguardia, Javi Herráez confía en los efectivos que restan, con peros evidentes. "Con Nacho, Militao y Alaba creo que el Madrid puede llegar a hacer una buena temporada, pero ahora te apañas con lo que tienes. Son muy buenos, pero antes era todo jabugo y ahora es jamón york, que es un buen bocata, pero no es el jabugo", apuntó con una comparativa de lo más peculiar.