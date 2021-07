Pablo Carreño se prepara para la última batalla en estos Juegos Olímpicos: "Siempre han sido mi prioridad"

Pablo Carreño está a un paso de conseguir la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Para ello, tendrá que derrotar al número 1 del mundo, Novak Djokovic. El serbio, favorito para alzarse con el oro, cayó derrotado en semifinales frente a Zverev y estará en la lucha por alzar una medalla con el tenista español.

Carreño, minutos antes de enfrentarse a Novak, estuvo en los micrófonos de 'El Larguero' para repasar sus sensaciones de cara al partido tan importante que dará comienzo a las 8:00 hora española peninsular. También aprovechó para agradecer a todos los españoles su apoyo constante: "He disfrutado muchísimo y espero poder dar a España esa medalla tan ansiada".

"Los Juegos Olímpicos han ido muy bien"

Pablo Carreño ha firmado, sin dudas, una de sus mejores actuaciones individuales desde que llegó a la ATP. Para la mayoría de españoles era impensable pensar que alguien que no fuera Rafa Nadal tuviera opciones de llevarse medalla de Tokio, pero Carreño ha impuesto su garra y su buen tenis y ha llegado hasta la pelea por los metales.

"Para mí venir a los Juegos ha sido una prioridad. Creo que el torneo ha ido muy bien porque he ganado a jugadores que nunca había vencido, como Cilic", señaló Pablo. Además, también se impuso a Medvedev, número 2 del mundo.

"Las ganas no van a faltar"

Pablo reconoció el cansancio acumulado durante un torneo tan duro como es el de los Juegos Olímpicos: "Mentalmente es muy importante recuperarse. No estamos acostumbrados a perder y al día siguiente tener otra oportunidad. Normalmente cogemos un avión y tenemos más días para recuperar, pero bueno, estos son unos Juegos Olímpicos. Físicamente vengo un poco al límite. Después del partido me he notado muy cansado, pero bueno, es más mental que otra cosa", señaló Carreño.

Pese a ello, afirmó que las ganas no le van a faltar, pero que lo importante será descansar bien, alimentarse correctamente y esperar a tener energías durante el partido. Así lo requerirá su rival, Novak Djokovic, que buscará por todas las maneras irse de los Juegos Olímpicos con una medalla para Serbia.

"Los primeros tiros de Khachanov me hacían mucho daño"

El tenista ruso Khachanov derrotó al español por un doble 6-3. Carreño afirmó de su rival que ha hecho un partido muy bueno, en el que se mostró agresivo. "Los primeros tiros me han hecho mucho daño. He tenido alguna oportunidad en el segundo set que podía haber cambiado el partido, pero no he estado del todo acertado. Me ha costado, la verdad es que no he estado cómodo del todo", reconoció el tenista español.

Un tanto frustrado, Carreño afirmó que ha tenido oportunidades, pero que no ha podido consolidarlas. "Él ha sido superior a mí, aun así, he estado todo el partido luchando y he tenido alguna opción. Ahora a pensar en el tercer y cuarto puesto. Una medalla es una medalla y un bronce también sería un gran logro", concluyó.