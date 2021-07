El tenista español Pablo Carreño admitió este viernes la superioridad de su rival, el ruso Karen Khachánov, quien le venció en las semifinales del torneo de los Juegos Olímpicos de Tokio, y señaló que se centra ahora en recuperarse para optar al bronce.

"Hay que intentar recuperarse lo antes posible, mental y físicamente, porque al final la derrota de hoy no puede costarme la derrota de mañana", dijo el deportista asturiano sobre el partido que afrontará este sábado para tratar de meterse en el podio olímpico.

"Ha sacado bien"

"No me he notado como ayer, pero es verdad que Karén ha hecho un partido muy bueno. Creo que ha sido más mérito suyo que demérito mío. Ha sacado muy bien, me ha presionado mucho...", explicó Carreño, quien accedió a la semifinal tras derrotar en la víspera al número dos mundial, el también ruso Daniil Medvedev.

"En algunos momentos he intentado cambiar alguna cosa, pero no he logrado cambiar todo lo que necesitaba", se lamentó después de caer hoy por un doble 6-3 Carreño, quien también señaló que hoy "era una buena oportunidad para estar en la final".

El rival por el bronce

En cuanto a su rival de este sábado, que será el perdedor de la otra semifinal que disputan hoy el serbio Novak Djokovic y el alemán Alexander Zverev, señaló que "ninguno de los dos va a ser un rival fácil".

Sea quien sea el contendiente "va a ser un partido muy difícil, en el que voy a tener que dar mi mejor nivel", señaló el tenista español, el último representante de 'la Armada' que queda en el torneo olímpico de tenis en Tokio.