El epidemiólogo García Rojas: "La segunda dosis se puede espaciar hasta 42 días, pero no es recomendable"

A pesar del avanzado proceso de vacunación, los contagios siguen aumentando y la transmisión del coronavirus es importante, especialmente la de la variante Delta. Las elevadas cifras de incidencia entre los jóvenes también son preocupantes y por ello, se está agilizando la inmunización en este grupo de la población. No obstante, hay que tener en cuenta que la vacunación no exime del riesgo de contagio, lo que frena es la sintomatología grave.

Como explica el presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amós García Rojas, se pueden dar una serie de escenarios que posibiliten los contagios aún estando vacunados. "En primer lugar, que estuviera incubando el virus antes de ponerme la vacuna y una vez me la he puesto no me va a poder defender. En segundo lugar, que yo me hubiera puesto la vacuna y a los dos tres días haberme infectado y como no tengo completamente la respuesta protectora también me puedo infectar. Y en tercer lugar, teniendo en cuenta que las vacunas tienen una eficacia de un 90 o 95%, puedo pertenecer a ese 5 o 10% que aun estando vacunado, pueda desarrollar la enfermedad", ha señalado en una entrevista en Cadena SER.

¿Cuánto se pueden espaciar las dosis de la vacuna?

Por otro lado, sigue habiendo dudas entre la población española que se ha vacunado de la primera dosis y la segunda le coincide con el periodo vacacional. Lo común es que el periodo intermedio entre la primera dosis y la segunda sean 21 días, pero García Rojas asegura que en el caso de las vacunas de Pfizer y Moderna se podría alargar hasta los 42 días. Sin embargo, el epidemiólogo advierte: "No es una situacion aconsejable en este momento porque esta circulando la variante Delta con mucha intensidad y las personas que son solo protegidas con una dosis no están lo suficientemente protegidas contra la variante".

"No es el escenario adecuado en estos momentos con una incidencia elevada y una ciruclación potente de la variante Delta retrasar la vacunación porque las personas que solo tienen una dosis no están bien protegidas", explica Garía Rojas. Por tanto, "sería conveniente que se fuera escrupuloso en cumlir el período de tiempo entre la primera y la segunda dosis".

"Es seguro vacunar a las embarazadas"

Otro debate que ha surgido en los últimos días es es seguro vacunar a las mujeres embarazas y el también Jefe de Epidemiología del Servicio Canario de Salud lo tiene claro. "Es seguro ponerse el pinchazo en gestación, lo que es inseguro es estar embarazada y sufrir la enfermedad por no ponerte la vacuna", ha señalado.

"Desgraciadamente hemos tenido ya tres fallecimientos y hay una evidencia científica clara de que la vacunación en embarazadas es efectiva. Desde el comienzo de las vacunas no había nada que nos hiciera pensar que las embarazadas fueran susceptibles de no ponérselas y ahora que ya hay datos, se la tienen que poner, porque además el embarazo se les puede complicar en caso de sufrir la infección", ha asegurado.

¿Habrá que poner terceras dosis?

Sobre el debate de poner una tercera dosis de la vacuna, el presidente de la Asociación Española de Vacunología aboga por dejarlo para más adelante. "Es un escenario que no podemos descartar. Es una posiblidad que esta ahí y que se va a ir consolidando en función de dos factores, de que vayamos conociendo de manera más contundente el período que dura la respuesta protectora y la posbilidad de que sigan apareciendo nuevas variantes que puedan ser más resistentes a las vacunas que tenemos ahora", ha explicado.

En caso de surgir nuevas variantes que resistan a las vacunas que tenemos, "sería necesario que esas vacunas se adaptaran a las nuevas variantes y tendríamos que volver a vacunarnos". "Habría que definir también una tercera dosis o una necesidad de revacunación anual, o cada dos, cada tres años, que tendría que ser universal o solo limitada a los grupos vulnerables", indica García Rojas, que insiste en que es un escenario que "habrá que ir rellenando en función de los conocimientos".