"La guerra contra el coronavirus ha cambiado": EEUU advierte sobre el peligro de la variante delta

"La guerra contra el coronavirus ha cambiado". Esta frase forma parte de un documento interno de la CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos que ha publicado este sábado el Washington Post y que detalla novedades sobre la variante delta. Hasta ahora, sabíamos que esta variante es mucho más contagiosa que las variantes conocidas hasta el momento. Pero, según este documento interno, una sola persona contagiada con esta variante puede infectar a hasta diez personas. Una variante que no se contagia como la gripe —que era una comparación que muchos expertos han hecho hasta ahora— sino que se expande con la misma velocidad que la varicela y más aún que el ébola, el catarro común o la gripe estacional.

Y una nueva cuestión sobre la variante: la CDC reconoce que las personas inmunizadas están transmitiendo el virus. No todas, pero aquellas que a pesar de tener las dos dosis se contagian de la variante delta, tienen la misma carga viral que un no vacunado. Sufren menos, pero expande el virus de la misma forma que alguien que no ha recibido ninguna dosis. Esto último ya no pertenece a ese documento que ha publicado el Washington Post, sino que es la conclusión de un estudio que ha publicado la CDC con datos de un estudio sobre un brote en Masachussets. Según la CDC, el 74 por ciento de los infectados en este brote tenía la pauta completa de vacunación. De ellos, 8 de cada 10 tuvieron síntomas. Los casos secuenciados genéticamente revelaron que se trataba de la variante delta. El estudio analiza también la carga viral, que indica la probabilidad de que transmitir el virus, y el resultado era similar entre las personas completamente vacunadas y las que no lo estaban o solo tenían una dosis. En resumen: la novedad es que los inmunizados que se contagian de la variante delta pueden tener la misma carga viral que un no inmunizado.

La carga viral

Según la directora del Centro de Control de Enfermedades estadounidense, si miramos el número de hospitalizados en Estados Unidos, más del 97 por ciento de los hospitalizados por coronavirus no están vacunados. Y casi todas las muertes, el 99,5 por ciento, se produjeron entre personas que no habían sido inmunizadas. O sea, que las vacunas protegen, porque los vacunados no son ingresados en los hospitales de Estados Unidos.

Este informe se hace público apenas cuatro días después de que la propia CDC haya vuelto a recomendar el uso de la mascarilla en interiores en las zonas con más casos del país. En una entrevista la directora ha dicho que debería ser una opción, algo que ha negado la Casa Blanca. El jueves Joe Biden describió el aumento como una "pandemia de no vacunados" y dijo que alrededor de 90 millones de estadounidenses que son elegibles para recibir una vacuna aún no la han recibido. En cualquier caso, se está acelerando la vacunación en todo el país. La mitad de la población ya tiene la pauta completa, más de 164 millones de estadounidenses. Se ha administrado un total de 344 millones de dosis, casi 860 mil en las últimas 24 horas.