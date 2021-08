Ray Zapata, en 'El Larguero': "Soy el mejor, nadie puede decir lo contrario, todo el mundo lo ha visto"

Rayderley Miguel Zapata logró este domingo 1 de agosto de 2021 la sexta medalla para la delegación española en los Juegos Olímpicos de Tokio al conseguir la plata en la final de suelo de gimnasia artística.

El gimnasta de origen dominicano bordó su programa y solo fue superado por el israelí Artem Dolgopyat, el cual sacó la misma puntuación que Ray, pero al tener un ejercicio de una dificultad un poco mayor se llevó el desempate.

Después de una medalla por la cual había estado trabajando años y años, Ray Zapata se pasó por los micrófonos de 'El Larguero' desde Tokio para mostrar su felicidad y contarle a los oyentes de la SER cómo se sentía.

¿Cuántas veces has soñado con este momento?

"Bufff, muchas veces. He estado más veces sin dormir que soñando porque vamos, para alcanzar la excelencia se piensa mucho y se lleva jodido eso de no dormir, pero bueno, ha valido la pena. ¿A quién se lo dedico? A mi hija Olimpia, por supuesto. La he visto pero estará dormidita de darme tantos ánimos (risas)".

Te he leído en alguna entrevista que has llegado a pasar por momentos de hasta dormir alguna noche solo dos o tres horas. ¿Te inquietaba este momento, te quitaba el sueño? Porque te lo jugabas todo en un minuto

"Hombre, por supuesto que sí. Mi cabeza buscaba la forma de llegar hasta aquí, la encontró por fin y luego ya fue entrenar, entrenar y entrenar más y fue todo rodado, la verdad".

¿Cuántos mensajes tenías en el móvil cuando lo has cogido?

"No he contestado ni uno todavía de los whatsapp, me he instalado la aplicación otra vez porque me lo había quitado todo. Y de Instagram... una brutalidad, no te lo puedes imaginar. Uno de los mensajes que más me ha motivado ha sido de Rafa Nadal que me envió un "enhorabuena" y me ha flipado la verdad. He conseguido uno de esos logros que él ya ha conseguido y que me haya escrito para darme la enhorabuena, ha sido todo un honor".

¿Le conocías personalmente?

"Sí, le había visto alguna vez en el proyecto de Becas Podium, pero de lejos, él era el padrino de Becas Podium. Lo siento como un deportista español más pero es toda una leyenda, no te puedes comparar nunca con él. Es un privilegio que me dé la enhorabuena y me haya escrito".

¿Es el día más feliz de tu vida?

"Hombre, por su puesto que sí".

Cuéntale a los oyentes de 'El Larguero' eso de el Zapata I y el Zapata II. Tenías previsto un ejercicio revolucionario que al final no has hecho, ¿no?

"No lo he hecho porque hay que saber cuando arriesgar y cuando no. No era el momento de arriesgar. Estaba preparado para lo que fuera pero no era el momento. Hemos asegurado, ha salido bien y más contento no puedo estar".

Has acabado empatado con el israelí pero al tener una décima menos de dificultad, al final has sido medalla de plata. ¿Te da rabia o esta plata te sabe a oro?

"Esta plata me sabe a 'orísimo'. Soy el mejor y es lo que hay, nadie puede decir lo contrario y todo el mundo lo ha visto, con eso me quedo".

Oye, con los últimos gimnastas no lo querías ni ver. Estabas emocionadísimo, yo creo que no lo querías ni ver

"No quería verlo porque ya estaba segundo y digo al final me voy a quedar sin medalla y demás. He rezado, he llorado, me he puesto contento, me he cabreado, me he puesto triste... todas las emociones habidas y por haber, pero al final me ha tocado estar en el puesto que 'merecía estar'".