Ana Peleteiro, en El Larguero: "He entrenado toda mi vida para cumplir mi sueño de lograr esta medalla"

Ana Peleteiro, la atleta gallega de 25 años, se ha convertido en la cuarta mujer en ganar una medalla olímpica en la disciplina de atletismo. Ha batido el récord de España en dos ocasiones en la misma jornada, ha luchado hasta el quinto salto, pero sobre todo con el ya histórico 14,87 ha sumado la séptima medalla para la delegación española en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"No he venido a batir ningún récord, ni los celebré, el objetivo era una medalla"

Al ser preguntada por el presentador de El Larguero Olímpico, Álvaro Benito, cuáles eran sus sensaciones después del día más feliz en su carrera profesional, así se expresaba: "Estoy reventada, pero es un cansancio que se agradece, porque quiere decir que lo he dado todo", afirmó con una sonrisa en el rostro.

Peleteiro quiso recalcar que el único y verdadero objetivo era alcanzar ese 14,87 que le diese el metal que tanto ansiaba: "No he venido a batir ningún récord, ni los celebré, el objetivo era una medalla".

"Le he echado muchas narices, siempre he tenido este carácter, pero como mi madre le dijo a mi padre: 'De algo tiene que servir el carácter de nuestra hija...'. No iba a ser solo para cosas malas. Siempre lo he tenido, he sido un bichillo", bromea cuando es preguntada sobre su espectacular carisma, cualidad que se vio en la gran final en los momentos previos a cada salto.

🥉🏃‍♀️💨 @apeleteirob, medalla de bronce en triple salto, en @ellarguero



🧠💪 La lucha mental de la deportista de élite que le ha valido para entrar en el olimpo del atletismo español



‼️ "Es difícil atacar tu peor defecto"#Tokyo2020 #JuegosOlimpicos pic.twitter.com/O1RDaEAIv2 — El Larguero (@ellarguero) August 1, 2021

Ana Peleteiro demuestra su ambición y su forma de afrontar la vida, tanto dentro de la pista como fuera. Su actitud no cambia, y la atleta gallega afirma que esto viene de muy atrás: "Siempre lo que quería lo conseguía, cuando pongo un objetivo lo cumplo. He ido entrenando toda la vida para poder conseguir una medalla olímpica y la he conseguido. Nada viene solo y todo es un proceso; una vida dedicada para poder conseguir esas cosas".

Mucha parte de culpa la tiene su familia, tal y como ella misma confiesa en El Larguero, que son a quienes dedica la medalla, tanto a "los que están" como "a los que ya no están". Afirmó también que ha recibido siempre el apoyo de su gente, algo que considera una "suerte" y que le ha servido para realizar su gran sueño de ser una gran campeona olímpica.

Una de las imágenes de los Juegos Olímpicos

Ya es conocido que Ana Peleteiro y Yulimar Rojas, oro olímpico en triple salto, comparten muchas cosas: entrenador, metal en unos Juegos y convivencia durante todo el año, ya que entrenan en Guadalajara ambas. La relación entre la española y la venezolana es tan fuerte que pasará a la historia el abrazo entre ambas atletas. Lo primero que hizo la atleta de Venezuela tras batir el récord del mundo fuera a abrazar a la atleta gallega en una imagen para el recuerdo, como ella misma explica en El Larguero.

🚨🇯🇵 #JuegosOlímpicos de #Tokyo2020



🥇 Cuando tu "rival" es oro, bate el récord del mundo y casi te alegras más que ella



💛💙❤ @TeamRojas45 y @apeleteirob: COMPAÑERISMO, PASIÓN y AMISTAD



¡QUE VIVAN LOS JUEGOS!pic.twitter.com/h2j1jfQxiG — Carrusel Deportivo (@carrusel) August 1, 2021

"Vivo con Yulimar y convivo todos los días con ella, las dos sabemos lo que sufrimos cada una para conseguir lo que hemos conseguido. Es la hostia poder vivir un récord del mundo con la medalla asegurada. He vivido esto en el sexto salto y ha sido la hostia", afirmó.

A pesar de no haber prometido nada en caso de ganar una medalla, quien sí lo hizo fue su madre, como comentó entre risas con Álvaro Benito: "¿Promesas? Yo no, pero mi madre dijo que se tatuaría los aros olímpicos si ganaba la medalla, que vaya pidiendo cita...", comentó, así que esa foto de los aros en la piel de la madre del bronce olímpico llegará más pronto que tarde.