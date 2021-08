Luis de la Fuente deja entrever que Ceballos jugará ante Japón: "Su recuperación ha sido asombrosa"

El seleccionador español de fútbol en los Juegos Olímpicos, Luis de la Fuente, pasó por 'El Larguero' en la previa del duelo ante Japón de semifinales en un partido en el que la Selección podría asegurar la medalla de plata con la victoria.

El técnico vasco no terminó de confirmar la presencia de uno de los jugadores más importantes del equipo pero sí dejó entrever que tiene muchas opcionesde jugar. "La recuperación de Ceballos ha sido asombrosa. Hoy ha entrenado con nosotros. Está bien, no tiene molestias y está muy animado. Hablaré con él y valoraremos, sin correr ningún riesgo, si puede salir de la partida. Él tiene muchísimas ganas de participar, de estar con el grupo y de saltar al terreno de juego. Hablaremos con el cuerpo médico también para ver el estado real del jugador".

Además, también dio pistas acerca de la posible titularidad de Rafa Mir. "Sabe la confianza que tenemos en él. Ha estado con nosotros desde hace tres años en todas las fases de clasificación del anterior europeo, en la fase final del europeo y también ahora con nosotros. Cuando un jugador tiene confianza y ganas de reivindicarse, lo mejor eso, salir al campo y decir aquí estoy yo. Es la mejor manera de demandar un sitio en el equipo. ¿Si se ha ganado un sitio en el equipo? Se lo ha ganado porque ha hecho muchísimas cosas bien en los entrenamientos y ha hecho cosas extraordinarias en el último partido. Tiene muchas posibilidades porque se lo ha ganado. Hay que aprovechar los momentos buenos de los jugadores".

También quiso dejar claro que está contento con el trabajo de Asensio pero que, tanto él como el jugador, saben que puede dar más. "Con Marco tengo una muy buena relación y estoy encantadísimo con el trabajo que está haciendo. Él es el primero que tiene que exigirse, sabe que puede dar mucho más. Estoy encantando con él pero tiene capacidad para hacer las cosas mucho mejor".

A su vez, Luis de la Fuente no quiso hablar de la presión de las semifinales y prefiere disfrutar del momento. "¿Presión? Desde luego nosotros no, no sé si Japón se sentirá presionado. Yo desde el primer día le he quitado todo tipo de presión a mi equipo. Ya fue un éxito meterse en los Juegos Olímpicos, ha sido un éxito meterse en cuartos de final y es un éxito estar en semifinales. No me gusta que los jugadores se sientan presionados. Los jugadores se lo dejan todo, toda la afición puede estar muy tranquila porque va a acabar muy orgullosa".

Por último dejó claro lo enriquecedor que está siendo para él y para los futbolistas esta experiencia olímpica. "Una experiencia maravillosa. Hemos coincidido con deportistas de todo tipo y con todas las nacionalidades. Hay un ambiente de compañerismo y de ser todos iguales que es un orgullo sentirse dentro de esa familia de deportistas olímpicos. Y como seleccionador estoy disfrutando mucho. Aquí no somos futbolistas ni jugadores de basket, somos deportistas. Es una experiencia muy enriquecedora que te pone los pies en la tierra".