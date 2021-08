Pedro Agudo, comisario

Ha pasado ya un mes del asesinato del joven Samuel Luiz en A Coruña, y de momento prosigue la investigación con seis detenidos acusados de dos delitos de homicidio. Tras la apertura del secreto de sumario, la Policía desveló que no sólo se les imputa un delito consumado contra la integridad física si no también otro delito de homicidio en grado de tentativa por agredir a Ibrahima, el senegalés que intentó ayudar a Samuel. El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, contó a Aimar Bretos este pasado lunes en 'Hora 25' que "los detenidos no están colaborando" y que "se ha borrado todo rastro posible y eso ha dificultado más todavía la investigación".

Para conocer cómo avanza la investigación y analizar los últimos detalles del proceso justo cuando se cumple ya el mes desde el asesinato ha atendido a la Cadena Ser en 'Hora 25' Pedro Agudo, el comisario jefe de la brigada provincial de la Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía, que dirige toda la investigación.