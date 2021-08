Victoria Rosell: "El discurso de la ultraderecha es negacionista de la violencia machista"

El número de mujeres asesinadas en lo que va de 2021 ha aumentado a 30, tras confirmarse este miércoles el caso de una mujer de 25 años asesinada por su pareja el pasado 30 de julio en Tarragona. Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España llega a la treintena este año y a 1.108 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar datos.

La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha asegurado en una entrevista en Cadena SER que están tomando medidas adicionales como los puntos violeta y otras medidas. "Sigue estando la estructura de la que ya disponíamos en las coumunidades y entidades locales contra la violencia machista, pero creemos que hay que reforzar", ha señalado, confirmando que el fin de las restricciones por la pandemia ha conllevado al aumento de "la violencia más extrema de los asesinatos y de la violencia que sufren las supervivientes, tanto violencia de género en la pareja, como sexual este verano".

Puntos violeta

Rosell ha explicado en qué consisten esas medidas adicionales y cómo funcionan los puntos violeta. "Hay dos ideas de los puntos violeta, una más física que el feminismo lleva toda la vida promoviendo, sobe todo en las fiestas que son los que están físicamete y que tienen un efecto disuasorio, y por otro lado, de atención y de acompañamiento y que han demostrado su eficacia en este tpo de ámbitos", ha explicado.

"En las fiestas de verano, sobre todo las víctimas más jovenes, las adolescentes, porque igual han bebeido y no acuden a la Guardia Civil porque no es su pueblo y no conocen, sí acuden a este mecanismo fisico", ha puesto de ejemplo. "Y después, hemos insertado un punto violeta más visiual para poder repartirlo y contar con la colaboración del comercio, el entorno, de las piscinas, de los espacios de ocio..., con una guía que dé una información más clara tanto para las víctimas como para la sociedad en general, para que no acompañemos solo y demos una información oficial y encaucemos debidamente esas medidas, porque mucha gente nos decía que quería colaborar pero no sabía las medidas a las que acudir o qué actitud tomar en la situaciones de emergencia, o no juzgar a la víctima, ofrecer ayuda...", ha relatado.

Protección a víctimas sin tener que presentar denuncia

De las 30 mujeres asesinada, 23 de ellas no habían presentado denuncia ante la Policía o los Juzgados, o lo que es lo mismo: solo el 27% de las víctimas de violencia en pareja o expareja acuden a las autoridades a poner una denuncia. "Uno de los objetivos que tenemos es que el mecanismo de protección se active aunque no se presente denuncia", ha dicho Rosell, que considera que debe haber mecanismos del Estado que protejan a las víctimas independientemente de la denuncia, "no condicionándola a que su protección recaiga sobre sus propios hombros, como nos dice el Convenio de Estambul".

"Tenemos una sociedad que les dice a las mujeres 'no estás sola', es decir, tenemos unos servicios sociales, una alternativa habitacional, una vivienda, un ingreso mínimo vital, unas medidas laborales, todo un estado a favor de la igualdad y en contra de la violencia machista que está aquí para protegerte y ya veremos si estás en condiciones o no para denunciar, eso es lo que da seguridad a las víctimas que no están en condicones de verbalizarlo o de enfrentarse con su agresor", ha señalado.

Sobre la asignación de fondos contra la violencia de género

De los Presupuestos Generales del Estado se asignan cada año 100 millones de euros para las comunidades autónomas en materia del Pacto de Estado de 2017 contra la violencia de género. Sin embargo, no todas emplean esos fondos para luchar contra la violencia machista. Rosell ha denunciado que algunas regiones no tengan tanta voluntad política. "Nosotras promovemos políticas públicas a todas las administraciones, pero todas las competencias las tienen las comunidades, y hay algunas con más voluntad política y muy buenas prácticas en violencia machista y otras con menor compromiso", ha dicho.

"El nivel de ejecución en la Comunidad de Madrid en torno a 2018-2019, fue del 70% pero dejaron un 30% del dinero sin gastar y van dejando recursos tanto municipales como autonómicos que son muy necesarios para las mujeres, y esa voluntad politica que propició el Pacto de Estado no puede echarse a la basura por hacer pactos con la ultraderecha porque es un discurso negacionista de la violencia de género y hace mucho daño a las mujeres", ha criticado, y no descarta que los repuntes de violencia machista "tengan que ver con hombres envalentonados e indignados con el feminismo porque se está haciendo mucha manipulación del feminismo y se está presentado a los hombres como víctimas de una legislación y se está fomentando el no creer a las mujeres siendo cómplices de su violencia"

Por tanto, la delegada del Gobierno para la Violencia de Género insiste en que hay que informar bien a las comunidades autónomas para que aprovechen los fondos en esta materia. "Hay mucho compromiso contra la violencia, pero hay que denunciar a quien no está a la altura y no es responsable de todo este dinero, que fue un gran esfuerzo y un Pacto de Estado contra esta violencia de los derechos humanos que supone la violencia machsta", ha concluido.