Manu Carreño: "Tengo dudas de si Laporta y su directiva han hecho todo lo posible para que Messi se quede"

La noticia de la salida de Messi del FC Barcelona ha conmocionado a medio mundo, pero especialmente a los aficionados del Barça. Los amantes del club blaugrana han visto como su pilar fundamental histórico abandonó el club tras un sorpresón histórico.

Manu Carreño apareció en el Sanedrín de El Larguero para dar su opinión acerca de la noticia del día, la no continuidad de Messi. El periodista enfocó el tema hacia la directiva del club blaugrana: “Estoy deseando escuchar a Joan Laporta. Todavía no entiendo muy bien la explicación de 'habíamos llegado a un acuerdo, pero no puede ser'. Tengo dudas de si Laporta y su directiva ha hecho todo lo posible para que Messi se quede”.

Carreño fue muy crítico con la decisión de la directiva y calificó de cobarde la excusa buscada por Joan Laporta para justificar la salida de Messi: “Si es tu jugador franquicia de verdad, como prometiste, lo primero que tienes que hacer es renovarle y ajustar las cuentas. Si no es así, lo entiendo, pero explícalo y no digas que es por el tope salarial. Tengo muchas dudas de si es una coartada perfecta, hasta cobarde. Me suena a excusa”.

Ante la posibilidad de que la noticia sea un ‘jaque pastor’ hacia LaLiga, Manu Carreño continuó con su crítica a la mala gestión de los máximos mandatarios del equipo de la ciudad condal: “Si es una estrategia, me parece bochornoso. Laporta va a pasar a la historia como el presidente que va a dejar marchar a Leo Messi y creo que mañana más de un directivo va a respirar tranquilo y aliviado. Posiblemente haya escuchado a los que le dicen 'es imposible que el club sobreviva si Messi continúa'”.

Su destino final

Muchos son los pretendientes que querrían tener a Lionel Messi en sus filas, pero pocos pueden permitírselo. Actualmente hay dos nombres apuntados en la pizarra. Sin embargo, Manu Carreño solo veía una posible plantilla para Messi: “A Messi no le queda otra que París. Y eso que los Messi le habían dicho que NO a todos los clubes que se habían interesado. Lo del City no me cuadra".