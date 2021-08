Los jueces, sobre la situación del CGPJ: "Hay que cambiar la ley pero lo urgente es la inmediata renovación"

Uno de los grandes debates de la política este verano es el bloqueo existente de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, ya que se ha quedado sin resolver antes de la finalización del curso político y debería afrontarse a la vuelta de las vacaciones de los líderes políticos. Por un lado, el Poder Judicial lleva tres años esperando a tener cambios y una remodelación pero las negociaciones entre las formaciones políticas están bloqueadas. Por otro lado, también está en el aire si es necesario cambiar la ley para que los jueces tengan mayor poder de decisión en la conformación de su órgano de gobierno.

Hoy algunas asociaciones judiciales solicitan un cambio de la ley para que el nuevo Consejo General del Poder Judicial se elija con nuevas normas, y para repasar en qué situación se encuentra la situación se ha pasado por los micrófonos de la Cadena Ser en 'Hora 25' Ascensión Martín, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia. "Nosotros pensamos que hay que cambiar la ley pero lo más urgente es la inmediata renovación, que lleva tres años en funciones y no puede hacer ningún nombramiento. Esto no se puede dilatar porque incumple la Constitución, que dice que hay que renovarlo cada cinco años", ha comentado, dando prioridad a la renovación sobre el cambio de ley.

Desde Bruselas se propone que sean los jueces quienes tengan más peso con un cambio de ley, algo que Martín admite estar abierta a debatir: "Estamos de acuerdo en un cambio de la ley de elección. Hay elección directa a candidato y todas la asociaciones presentamos candidato, y en el Congreso deciden sobre esas listas. Qué elección más directa hay. Ahora mismo no tiene ningún sentido paralizar el proceso de las listas, que ya se hizo con la legislación vigente y actual. Ahora mismo lo urgente es la renovación"

Además, han mandado una carta a Pablo Casado para solucionar la situación de bloqueo: "Confiamos en que ese grupo parlamentario reflexione y no impida más ese bloqueo institucional. Pero no solo el CGPJ, también la renovación de magistrados del Tribunal Constitucional. No entendería nadie que un partido político se negase a cumplir la Constitución. Cuando eran mayoría eran ellos los que consensuaron era forma de elección".

Así, para ellos la alternativa pasa porque "antes de la apertura del año judicial se abran las negociaciones". "Hemos pedido al presidente del CGPJ que dimita para hacer más presión. Los ciudadanos no entienden que cómo uno se puede negar a cumplir la Constitución", ha concluido.