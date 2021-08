Jaume Llopis: "Entre el CEO del Barça y Florentino convencen a Laporta de echar a Messi y no firmar con CVC"

En las últimas horas se ha hablado mucho de Jaume Llopis, miembro de la Comisión del Espai Barça, el cual dimitió y aseguró que lo hacía porque pensaba que Joan Laporta no había hecho todo lo posible para que siguiera en el Barcelona.

Así ha querido explicarlo en 'El Larguero'. "Me he visto obligado a dimitir porque Joan Laporta me ha decepcionado, no ha cumplido su principal argumento en las elecciones, que era que iba a convencer a Leo Messi, para tener la libertad de estar aquí con vosotros y decir lo que pienso y, como socio del Fútbol Club Barcelona, tenemos el derecho a saber la verdad de lo que ha ocurrido. Hay una falta total de transparencia en este proceso. No es posible que el jueves los abogados de ambas partes estuvieran listos para firmar y cuando llega Jorge Messi le dice Laporta que no hay negociación, que se ha roto todo y rompe también con CVC. Queremos saber qué ha pasado en ese lapso de horas en el que Laporta cambia de forma radical".

Además, Llopis ha dejado clara la importancia de Ferran Reverter en todo esto. "El propio Messi lo dijo en sus propias palabras: 'me rebajé el salario un 50% y no me pidieron más nada'. CVC no es un fondo buitre como se ha dicho, es un fondo muy serio. Es verdad que el primer contrato no se aceptaba porque, según decía Laporta, era hipotecar los derechos televisivos del Fútbol Club Barcelona para los próximos 50 años, pero CVC estaba dispuesto a negociar. Y tampoco se negocia. A Laporta le convencen Ferran Reverter, el nuevo CEO, de que no se puede firmar con CVC, y Florentino Pérez con el proyecto de la Superliga Europea. Se da la circunstancia también de que Ferran Reverter tiene amistad desde hace tiempo con Florentino Pérez y entre ambos le convencen y Laporta cambia radicalmente de opinión y se niega ya a seguir negociando. Lo que sorprende es que quedan 25 días para el fin de mercado, había tiempo para buscar soluciones. Se niegan a negociar con Messi y con CVC. Sería la solución perfecta para Florentino Pérez, podríamos reforzar al Real Madrid con Mbappé".

También ha tenido mucha importancia el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. "El nuevo CEO manda mucho. Me consta que todo tiene que pasar por el CEO, todo lo tiene que firmar el CEO y no el presidente y el CEO amenazó a Joan Laporta con dimitir, y tiene un contrato blindado, si se firmaba con CVC. Laporta se vio presionado por su CEO y por otro lado Florentino le convence. Entre ambos le convencen de que tiene que echar a Messi y no firmar con CVC".

Además, Llopis ha asegurado que el hermano de Laporta, Xavi Laporta, le ha llamado "ruin" y que el único jugador que, por motu propio, ha aceptado reducirse la ficha ha sido Gerard Piqué.