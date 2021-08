Entra en vigor la Ley Rider y los sindicatos piden "vigilancia" al Gobierno para que no haya fraude laboral

La llamada Ley Rider ha entrado en vigor este jueves una vez cumplidos los tres meses de plazo otorgados a las empresas del sector para adaptarse a la normativa, que pretende acabar con el uso de falsos autónomos como repartidores obligando a contratarlos como asalariados. El texto fue consensuado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social con sindicatos y patronal y se presentó en sociedad a mediados de marzo, aunque hasta mayo no fue aprobado por el Consejo de Ministros. Posteriormente fue validado en el Congreso de los Diputados, aunque tanto el PP como Vox han decidido recurrirlo ante el Tribunal Constitucional.

La Ley Rider es en realidad una disposición adicional en el Estatuto de los Trabajadores que recoge la "presunción de laboralidad" en el ámbito de las plataformas digitales de reparto. Trabajo ha defendido que el cambio adapta la legislación a las sentencias del Tribunal Supremo, que ha condenado a varias de estas empresas por considerar que utilizaron a falsos autónomos como repartidores.

De las cuatro grandes plataformas de reparto de comida a domicilio, tres (Deliveroo, Glovo y Ubereats) mostraron su rechazo a esta modificación, y cada una ha optado por una vía distinta ante la entrada en vigor de la norma. Glovo mantendrá como autónomos a cerca del 80 % de sus repartidores, unas 8.000 personas aproximadamente, tras idear "un nuevo modelo de relación" que en su opinión respeta la normativa y Ubereats dejará de usar autónomos y subcontratará a los "riders" a través de empresas especializadas en reparto. Por último, Deliveroo anunció que pretende cerrar próximamente sus operaciones en España ante la nueva legislación.

Las asociaciones de repartidores pro-autónomos -que han convocado varias protestas contra la Ley Rider en los últimos meses- han advertido de que la regulación implicará más precariedad para quienes trabajen en flotas como asalariados con contratos temporales. Por su parte, Riders x Derechos -a favor de que el Gobierno legisle sobre esta materia- ha advertido de que Glovo pretende saltarse la ley con su "nuevo modelo" para seguir usando autónomos, y también ha cuestionado la legalidad de que Ubereats subcontrate al 100% de sus repartidores a través de terceros.

Los sindicatos piden vigilancia del Gobierno

El secretario de Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo del sindicato Comisiones Obreras, Carlos Gutiérrez, ha sido entrevistado en Hoy por Hoy y ha insistido en que tanto "administraciones públicas como el Gobierno tienen que asegurar la vigilancia para que se cumpla la nueva legislación". Gutiérrez reconoce que hay empresas que todavía se enfrentan a la Ley Rider, pero asegura que si no cumplen con la legislación, "habrá inspecciones de trabajo y los tribunales tendrán que actuar y vigilar que todo se está cumpliendo como señala la ley".

"Tendrán que vigilar si estas plataformas han contribuido a la laboralización de estos trabajadores con los que antes estaban cometiendo un fraude laboral y si no lo cumplen pues tendrán sanciones y demás", ha aseverado.

Además, Gutiérrez lamenta que uno de los grandes problemas que se encuentran en ese sector es que "no hay ninguna transparencia", pero ha celebrado que la legislación "nos va a permitir saber cuántos trabajadores están asociados a este tipo de plataformas y habrá un mayor control".

Asimismo, se ha referido a los trabajadores que les beneficia acogerse al régimen de autónomos, pero ha recordado que no se puede elegir el estatus jurídico. "Yo conozco y sé que hay un colectivo de repartidaores que consieran que su situación de autónomos les beneficia pero hay que saber que la legislación de casi toda Europa no permite elegir el estatus jurídico del tabajador. No se puede elegir si eres autónomo o asalariado, y en este caso lo que han establecido las inspecciones es que existen unas notas de laboralidad y eso quiere decir que tienen que ser trabajadores asalariados y tienen que cumplir con la normativa", ha concluido.