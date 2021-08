"Esos jugadores se pueden fichar gratis": la fórmula de Tomás Roncero que revolucionaría el vestuario blanco

La llegada de Lionel Messi al PSG ha hecho a los madridistas ilusionarse con la posible salida de Kylian Mbappé del conjunto parisino para poner rumbo a tierras españolas. Tomás Roncero analizó este posible fichaje e indicó cuál sería su planificación idílica de la plantilla blanca de cara a los próximos años.

Estas eran las sensaciones respecto al fichaje del francés durante este verano del periodista: “Estoy resignado, no rendido, pero sí resignado. Esto es como si una persona tiene un chalet de lujo y a ti que te toca la lotería quieres comprársela. El jeque no necesita el dinero y no depende de que florentino ofrezca más. No es una cuestión de dinero”.

La fórmula ideal

Roncero explicaba cuál sería la manera perfecta de acompañar a un equipo en el que falta una estrella: “En mis sueños el año que viene vendrían Mbappé gratis, Haaland por un precio razonable, Goretzka gratis y Rudiger que se resiste a renovar. Si fichas tres jugadores gratis y a Haaland por un precio contenido pues no es tan mal negocio”

Todos estos fichajes se producirían el año que viene, pero para esta temporada que ya ha comenzado, el periodista señaló a los jugadores que tienen que dar un paso adelante en la producción ofensiva para acompañar a Karim Benzema. “Esta plantilla es bastante completa, pero falta la guinda del goleador. Si no vienen hay que pedirles a Asensio y Hazard que ayuden a Benzema a marcar goles”.

Aparte de la figura de Benzema ya comentada, Roncero señaló al jugador croata del Real Madrid como jugador con más galones dentro del vestuario: “Luka Modric es un líder silencioso que se ha ganado ese papel en el campo y en el vestuario. Juega como si fuera un chaval que viniese del Real Madrid Castilla. Eso es oro puro”.

¿En qué ha afectado la salida de Messi a los merengues?

Por último, Roncero hacía hincapié en la rivalidad entre barcelonistas y madridistas y lo bien que le ha sentado a estos últimos la salida tan ‘movidita’ de Messi del FC Barcelona: “El madridismo está expectante. Saben que no estamos para tirar cohetes, pero la marcha de Messi ha tenido un efecto retro alimentador. No solamente que se haya ido y como se ha ido. En cuanto a la Champions piensas en Europa y en la BBC pensabas en ganar y ahora no. Pero somos el tapado”.