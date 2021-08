Y ahora qué les decimos a las mujeres afganas, qué les decimos a los intelectuales, a las artistas, qué les decimos a quienes creyeron que el mundo estaba comprometido con su libertad, con sus derechos, con su futuro. Les podemos contar que todo era un espejismo, que en realidad no había ejército afgano que les protegiera, que hemos estado años formando a soldados, invirtiendo en equipamiento que ha resultado inútil para protegerles.

Les podemos decir que no había un gobierno autónomo, que no tenían un presidente con autoridad, que 20 años de guerra, de presencia de tropas internacionales no habían conseguido derrotar a los talibanes.

Podemos reconocerles que esta retirada ha sido caótica, que les han ocultado lo que las potencias mundiales tenían que saber, que no era posible sostener sin su cemento militar una estructura de gobierno precaria y artificial.

Les podemos contar que 20 años más tarde, el mundo anda suplicando a los talibanes que dejen salir a los extranjeros y a los afganos que se lo puedan permitir, y que los demás, allá se las apañen porque los que les prometieron libertad ahora asumen como inevitable su yugo.

Cabe suponer que los talibanes que llegan a Kabul 20 años después son tan radicales, tan salvajes, tan peligrosos como antes, pero además ahora están eufóricos. Han ganado, han humillado al enemigo; eso no hará falta que se lo contemos porque lo van a sufrir, pero sí podemos decirles que, en realidad, nos habíamos desentendido de su presente y de su futuro y, sobre todo, podemos pedirles perdón.