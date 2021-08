Una refugiada afgana en España, sobre los talibanes: "Tuve que vivir como un hombre durante diez años"

Los talibanes ya están en Kabul, capital de Afganistán, y su avance es casi imparable. De momento es una incógnita lo que puede pasar en el país y hay negociaciones para lograr una transición pacífica. Sin embargo, en los ciudadanos hay miedo e incertidumbre ante lo que puede ser de ellos. Desde España se ha activado ya el plan de evacuación, según ha confirmado Exteriores a la SER, que afectará a españoles pero también a afganos, y existe también preocupación en muchas familias porque tienen a familiares y amigos en el país.

La Cadena SER se ha puesto en contacto con una escritora y refugiada afgana en España, Nadia Ghulam, que está intentando ponerse en contacto desesperadamente con sus familiares y amigos residentes en Kabul para saber que están bien y que estarán a salvo. "Hasta ahora estoy en contacto con mi madre. Estoy sola y toda mi familia está en Kabul. La situación es muy dura y no pueden huir ni escapar", explica.

Para ella, debería haber una cooperación entre todos los países para ayudar a todo el mundo: "Estados Unidos ha mandado 5.000 soldados del ejército para sacar a los suyos y España sacará a los suyos. ¿Qué pasa con la gente civil que está lejos de su familia? Es super indignante que todo el mundo piense en lo suyo y no en las otras personas. Los seres humanos tenemos que tener empatía con los otros también".

Cuenta su experiencia con los talibanes

"Yo he vivido toda la época de los talibanes. Tuve que vivir como un hombre en Afganistán durante diez años. Ahora esto se va a repetir con mi sobrinas, con otras niñas que estoy ayudando para que puedan ir al colegio, ir a estudiar, y puedan tener su autonomía e independencia. Me he esforzado mucho, con la ayuda de gente civil, como para que ahora vayan 200 años detrás", lamenta.

Tampoco se cree las promesas de los talibanes sobre un acceso a la educación: "Con los talibanes yo he vivido la educación y solo era el Corán e ir a una escuela religiosa. Pero qué he aprendido, dejarán que estudiemos pero, ¿es suficiente el Corán para aprender? Yo era una analfabeta total cuando llegué a España habiendo acabado el bachillerato y me tuve que esforzar para acabar los estudios y ponerme al día de todas las cosas que se un ser humano puede aprender para seguir adelante en la vida".