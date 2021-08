Los talibanes entran en Kabul sin esperar a la reunión con el Gobierno para negociar la transición del poder

Los talibanes ya han entrado en Kabul sin esperar a la reunión con el Gobierno afgano y negociar la transición pacífica del poder. El grupo insurgente ha anunciado su entrada total ordenando a sus combatientes que ingresen a la capital afgana para evitar saqueos después de que la policía local abandonara sus puestos, dijo el domingo un portavoz del grupo militante. Tras 20 años de conflicto, el grupo insurgente está a punto de recuperar el poder en Afganistán, después una ofensiva fulgurante que les ha llevado a reconquistar la práctica totalidad de las capitales de provincia del país solo diez días después del comienzo de la retirada definitiva de las fuerzas internacionales.

Los acontecimientos se han precipitado en las últimas horas, desde que los talibanes han asumido por completo el control del norte del país con la toma de la ciudad de Jalalabad y cerrado su cerco a la capital, coincidiendo con el inicio de la evacuación de la Embajada de Estados Unidos en Kabul, una operación en la que participan 5.000 militares norteamericanos. Tras anunciar en un comunicado que todo el país se encontraba ya bajo su control, la cúpula talibán ha apostado a sus combatientes en el extremo oeste de la ciudad y procedido a emprender negociaciones con el Gobierno afgano para garantizar la rendición incruenta de la ciudad.

La situación se encontraba en un momento de espera, pero el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, ha abandonado este domingo el país poco después de la entrada de los talibanes en la capital, Kabul, en la culminación de la gran ofensiva que les ha llevado a recuperar el control del país tras la retirada de las tropas internacionales. El que fuera su gran rival político y ahora negociador jefe del Gobierno afgano con los talibanes, Abdulá Abdulá, ha confirmado la salida del mandatario, a quien se ha dirigido ya como "expresidente".

Abdulá, ahora mismo jefe del Alto Consejo para la Reconciliación Nacional, ha transmitido un mensaje de calma y espera que "este día y esta noche tan difíciles" para el país pasen pronto y que la gente vea "días de paz", según un vídeo recogido por la cadena afgana Tolo News en el que le culpa de la situación que vive en estos momentos Afganistán. La información inicial procedió de dos fuentes de la misma cadena afgana, según las cuales Ghani se habría marchado acompañado de un estrecho círculo de colaboradores, pero se desconoce su destino.

La previsión era que varios de los asesores del presidente viajaran a la capital de Qatar, Doha, en las próximas horas, para concretar este aspecto con la delegación talibán, que tiene ahí su oficina política, aunque la situación del conflicto cambia por minutos. De hecho, fuentes del equipo negociador en Kabul habían confirmado a los medios que el alto funcionario Abdullah Abdullah viajaría a Qatar esta tarde para reunirse con representantes de los talibanes. Así, confirmaban que la delegación del Gobierno se reuniría con los talibanes en el estado del Golfo después de que el grupo militante ingresara en Kabul. El objetivo de la reunión es negociar una transición del poder pacífica.

El Gobierno garantiza la seguridad

Mientras tanto el Gobierno afgano asegura que "todas las fuerzas de seguridad están movilizadas y organizadas para la seguridad de Kabul", ha dicho en un mensaje en vídeo el ministro del Interior afgano, Abdul Satar Mirzakwal, poco después de que se confirmara la presencia de los talibanes a las afueras de la capital.

De acuerdo con el ministro, Kabul "no será atacada, ya que se acordó que la seguridad y el poder político de la ciudad de Kabul se entregarán pacíficamente bajo una administración de transición", ha revelado. "Los ciudadanos no deben preocuparse por la seguridad, la ciudad está segura. Todos los que intenten interrumpir la seguridad se enfrentarán a una acción contundente", ha asegurado Mirzakwal.

El ministro afgano de Defensa, Bismillah Muhammadi, también en un mensaje de vídeo, ha indicado que Kabul está "segura y protegida" y que las tropas extranjeras están "listas para todo tipo de cooperación" con las fuerzas de seguridad afganas.

El exministro del Interior Alí Ahmad Jalali podría tomar el poder

Múltiples fuentes de medios regionales han apuntado que el exministro del Interior Alí Ahmad Jalali, de 81 años de edad, tiene todas las papeletas para dirigir este nuevo ejecutivo. El académico emerge como un candidato de consenso como antiguo comandante durante la invasión soviética de los años 80 en Afganistán, y tendría el beneplácito de Estados Unidos merced a su educación en este país frente al vilipendiado Ghani, a quien los talibán acusan de ser un títere de Estados Unidos. Las partes, sea como fuere, no esperan una solución inmediata. el portavoz internacional de los talibán, Suhail Shahein, cree que la transición será "cuestión de días", según ha declarado a la BBC, antes de asegurar a la población de Kabul que "sus propiedades y sus vidas están a salvo".

La tensión en la capital está por las nubes: a los atascos de tráfico provocados por el éxodo de buena parte de la población, se suma la posibilidad de enfrentamientos esporádicos a pesar de que los talibán han garantizado que no entrarán de lleno en la ciudad hasta que culminen las negociaciones. En este sentido, el Ministerio del Interior afgano ha indicado que, a pesar de la declaración talibán, se han desplegado unidades especiales de la Policía en varios distritos de la ciudad de Kabul para protegerse de los "oportunistas", con permiso para abrir fuego.

Todo el país bajo control talibán



Los insurgentes talibán anunciaron este domingo que todo el país se encuentra ya bajo su control y se encuentran apostados en los distritos de Kampany y Barchi, aproximadamente en el extremo oeste de la ciudad, en medio de la aparición de banderas talibán en uno de los distritos metropolitanos ubicados cerca de la universidad de Kabul, de acuerdo con las fuentes de la agencia oficial de noticias rusa Sputnik. "Todas las partes del país han quedado bajo el control del Emirato Islámico", de acuerdo con un comunicado publicado por su portavoz habitual, Zabihulá Muyahid, en su cuenta de Twitter, usando la denominación empleada por el grupo.

No obstante, y frente a una posible entrada por la fuerza en la capital, los responsables de la organización "ordenan a todas sus fuerzas que se coloquen a las puertas de Kabul y que no intenten entrar en la ciudad" para evitar un derramamiento de sangre a la espera del inicio de un proceso de negociación para tomar la ciudad de manera incruenta. "Dado que la capital, Kabul, es una ciudad grande y densamente poblada, los muyahidines del Emirato Islámico no tienen la intención de entrar en la ciudad por la fuerza, sino de entrar pacíficamente en Kabul. Se están celebrando negociaciones para garantizar que el proceso de transición se complete de forma segura", explica la nota.

Horas antes, fuentes oficiales estadounidenses bajo condición de anonimato informaron al 'New York Times' de que el enviado especial de Estados Unidos para Afganistán, Zalmay Khalilzad, había pedido a los talibán que no entren en la capital hasta que Estados Unidos concluya las evacuaciones. Khalilzad, según las fuentes del medio, esperaba convencer a los líderes talibán de que la Embajada debe permanecer abierta y segura si el grupo espera recibir ayuda financiera estadounidense y otra asistencia como parte de un futuro Gobierno afgano.

Para rematar su victoria, los talibán también han conquistado este domingo la base aérea de Bagram, en su día el gran centro de coordinación militar de Estados Unidos en Afganistán, y han aprovechado para liberar a miles de presos de la cárcel local. Según fuentes locales de Sputnik, todos los presos han sido liberados. Se estima que había 5.000 reclusos en la cárcel de la zona, entre ellos talibán y elementos yihadistas de Estado islámico. Las tropas de Estados Unidos terminaron a principios de julio su retirada de la base aérea de Bagram, la mayor en Afganistán, situada unos 70 kilómetros al norte de la capital afgana, Kabul.

Respetarán los derechos de las mujeres

El portavoz de los talibanes ha confirmado a los medios que respetarán los derechos de las mujeres y que podrán tener acceso a la educación y al trabajo. Eso sí, tendrán que usar el Hiyab y no podrán compartir espacio con hombres en los lugares públicos. También ha anunciado que los hombres podrán dejar a sus mujeres solas en los hogares.

Sin embargo, el portavoz ha asegurado que impondrán una política sobre castigos con ejecuciones, lapidaciones y amputaciones, según el tipo de delito que se infrinja.

Rusia pide una convocatoria extraordinaria de seguridad

En medio del proceso de evacuación de las misiones diplomáticas internacionales, Rusia ha alzado la voz para pedir la convocatoria de una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tras la entrada de los talibán en la capital. "Estamos trabajando en ello", ha declarado a la agencia oficial de noticias rusa Sputnik el director del Departamento para Asia del Ministerio de Exteriores, Zamir Kabulov antes de indicar que, a diferencia de otros países, Rusia todavía no tiene previsto evacuar al personal su embajada. "No estamos preparando la evacuación del personal de la Embajada", ha indicado.

Según el diplomático, y a pesar de la presencia talibán en la capital, la Embajada "realiza sus funciones con normalidad y sigue de cerca el desarrollo de la situación en el país". Kabulov ha recordado que los talibán han dado "desde hace mucho tiempo" garantías de seguridad al personal diplomático de todos los países presentes en Afganistán. Por el contrario, y según fuentes de CNN, Estados Unidos tiene intención de retirar a todo su personal de la Embajada en Kabul en las próximas 72 horas, a pesar de que en un primer momento se había comprometido a mantener una presencia mínima imprescindible.

De acuerdo con estas fuentes, la mayoría del personal de la Embajada irá al aeropuerto de Kabul para viajar de regreso a Estados Unidos, y solo un pequeño número se quedará en el aeropuerto. Si todo sale según lo previsto, la Embajada de Estados Unidos en Afganistán quedaría cerrada a partir del martes.

Los países evacúan al personal de sus Embajadas

La Embajada de Estados Unidos en Kabul ha anunciado este domingo el comienzo del proceso de evacuación de su personal diplomático poco después de que la insurgencia talibán se hiciera con el control de la ciudad de Jalalabad hasta convertir la capital afgana en la única gran ciudad bajo dominio de las autoridades afganas. "Basado en las recomendaciones de nuestros equipos diplomáticos, militares y de inteligencia, el presidente de Estados Unidos ha autorizado el despliegue de aproximadamente 5.000 tropas estadounidenses para garantizar una reducción ordenada y segura de la Embajada de los Estados Unidos y otro personal aliado", ha hecho saber la Embajada en su cuenta de Twitter.

Asimismo, los ministerios de Exteriores y Defensa del Gobierno español han activado el plan de evacuación de Kabul, la capital de Afganistán, donde los talibanes han logrado entrar en las últimas horas. La novedad es que este plan evacuará no solo al personal diplomático como se pensaba inicialmente, sino que también se sacará del país a los españoles en Afganistán y a los afganos que hayan colaborado con militares y cooperantes españoles.

Otros países como Canadá, Alemania, Reino Unido o Suecia también han anunciado la próxima evacuación de parte del personal de sus embajadas y de otros ciudadanos afganos con sus familias, que trabajaron codo con codo con ellos durante estas dos décadas. Además, Alemania ha anunciado este domingo el cierre de la Embajada del país en Kabul y el traslado inmediato de todo el personal al sector militar del aeropuerto de la capital afgana ante la llegada de los talibán, que ahora mismo están negociando con el Gobierno la rendición pacífica de la capital.