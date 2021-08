"Ansiedad, miedo e incertidumbre": el día a día de los menores marroquíes en Ceuta tras huir del "terror"

Yosef, Mohamed, Ali y Tarek , son cuatro nombres que no son los suyos reales para su protección. Son cuatro menores marroquíes en Ceuta con los que ha hablado la Cadena SER. Barcelona y Valencia son algunos de los destinos con los que sueñan mirando al ferry en el puerto. No quieren saber nada de volver a Marruecos, están aún mas inquietos de lo habitual al llevar meses sin saber nada de su futuro.

"No Marruecos, no Ceuta", los cuatro quieren viajar a la Península y no están por la labor de que se inicie su proceso de devolución a Marruecos, como defendía el ministro de Interior Grande-Marlaska el lunes en la SER.

De estos cuatro chicos cuyo testimonio se ha escuchado en la SER, dos se habían escapado en los últimos días del centro de acogida y estaban a unos metros del ferry soñando con cruzar a la Península. También con mucha ansiedad y miedo de que puedan detenerles y devolverles a su país. Por ahora han salido de Ceuta por la frontera del Tarajal 55 menores y el resto vive con miedo la posibilidad de ser retornado.

"Tres días de mucho nerviosismo"

Darío Martin, mediador intercultural de Save The Children en Ceuta, explica en los micrófonos de la SER que desde que comenzó la crisis migratoria, a mediados de mayo, y estos días, al iniciarse las devoluciones, la situación es de mucha más ansiedad, incertidumbre y miedo entre los menores marroquíes: "Tienen mucha confusión sobre lo que va a pasar y lo que ha pasado... han sido tres días de mucho nerviosismo".

Darío explica que la gran mayoría de estos niños quieren cruzar a la Península y rechazan volver a Marruecos o quedarse en Ceuta: "Esperan ser tutelados por el sistema de protección". Los niños relatan al mediador las vulnerabilidades por las que decidieron jugarse la vida para llegar a Ceuta: "Uno de cada cuatro casos es de extrema vulnerabilidad, niños y niñas que huyen se situaciones de maltrato, de violencia en la familia, incluso casos de violencia sexual, explotación laboral... Entre los casos menos graves hay circunstancias de abandono escolar, que con 12 años han tenido que dejar la escuela para ponerse a trabajar".

"Escapar de la situación de terror"

El mediador intercultural relata que la mayor parte de ellos "aspiran a escapar de la situación de terror de la que huían" o a lograr tener la vida de un niño adolescente lo más tranquila posible, completar sus estudios y trabajar. Solo una minoría de estos niños quieren volver a Marruecos.

Desde Save The Children se exige que, como dice la ley, se hagan evaluaciones individuales de cada uno de los casos: "Muchos tendrían derecho a acogerse a la situaciones que prevé la ley".