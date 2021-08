Grande-Marlaska niega que se expulse a los menores que entraron en Ceuta: "Querían volver a su país"

En los últimos días se ha procedido a la devolución de menores marroquíes a su país procedentes de Ceuta, tras entrar a mediados de mayo por las playas del Tarajal y Benzú. Este pasado domingo el Ministerio de Interior devolvió otros 15 menores, el tercer grupo, algo criticado por algunas organizaciones, que pedían que se paralizara la operación. Sin embargo, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ceuta lo rechazó, tal y como confirmó a la SER Javier Baeza.

Para analizar la situación ha pasado por los micrófonos de la Cadena SER el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha aclarado con Pedro Blanco en 'Hoy por hoy' toda la situación. Primero, negando que sea una expulsión: "No es una expulsión. Es un retorno asistido de los menores conforme a un marco normativo. No es el Ministerio del Interior, es el conjunto de organizaciones las que colaboran para proceder a la repatriación o retorno asistido. Es Ceuta la que se encarga de la tutela y la que pide la aplicación de un marco normativo, del 2007, para el retorno asistido y concertado con las autoridades siempre que no se trate de menores vulnerables. Requiere cautela y transparencia".

Grande-Marlaska defiende la repatriación de menores

Ha confirmado que durante "tres días ha habido retornos, 15 cada día, 45 en total. No es una cuota, es un número que permite un estudio pormenorizado de las circunstancias y una forma de garantizar el interés del menor. La Convención de los Derechos del Niño establece como la medida de retorno de reagrupación familiar debe ser el primer camino a emprender". Además, ha confirmado su seguridad: "Sus derechos quedarán garantizados en su entorno social, cultural, familiar y sin ser menores vulnerables. Las garantías las recibimos con Ceuta, organizaciones competentes y autoridades de Marruecos competentes en protección de la infancia".

Por otro lado, también ha asegurado que no se les ha obligado a los marroquíes. "Los menores querían volver a su país. Se garantiza el interés superior del menor, que garantice su integridad moral en las términos más importantes, y no desarraigarse de su entorno cuando es factible y cuando adolecen de arraigo en España. Todos entraron en mayo. No tienen ningún tipo de arraigo en España", explica.

No obstante, distintas fuentes consultadas por la Cadena SER niegan que los menores estén de acuerdo con su retorno, y desmienten también que se esté cumpliendo la ley y que se estén respetando las garantías de los menores que están saliendo de Ceuta.

Afirma que todas las instituciones estaban informadas

"Todas las instituciones estamos interesadas en la integridad del menor. Es lo que nos importa, lo que es relevante y determina nuestra forma de actuar. Todos estamos dando los pasos adecuados. Es de un trabajo de tres meses. Ceuta ha adquirido la tutela de todos los menores no acompañados que entraron de manera irregular. Los menores están separados según sus circunstancias", ha continuado el ministro.

La Fiscalía ha pedido más información a Interior, pero Marlaska ha sido claro al respecto: "Todos hemos estado informados del desarrollo porque nos corresponde garantizar la seguridad del menor. La Fiscalía, dentro de las instituciones y para hacer una evaluación correcta, es adecuado ir determinando todos los casos para ver si se han materializado. No hay que entrar en ninguna cuestión, solo nos mueve el interés superior del menor". Sin embargo, también confirman fuentes a la SER que la Fiscalía insiste en que no fue informada, a pesar de que el ministro Marlaska ha dicho lo contrario.

"Cuando estamos varias instituciones detrás, está bien pedir información complementaria que se estime oportuna y conveniente. Todos los departamentos estamos coordinados en el día a día en los asuntos que nos conciernen. Somos un mismo Gobierno. He tenido comunicación con la ministra Belarra y su departamento, pero con todos", aclara también a raíz de las críticas de la ministra.

Además, las competencias son de Ceuta. "Los retornados serán los que determinen las autoridades competentes del menor, no el Ministerio de Interior. Ellas determinan quiénes son los que deben ser retornados", asegura, y sobre posibles salidas de los centros: "No ha habido ningún elemento distorsionante o si ha habido alguna salida no consentida, no es mayor que la que se hubiera producido anteriormente. No ha habido variación". Por último sobre el tema, sobre la reapertura de la frontera: "Lo determina el COVID. Marruecos y España colaboramos y tenemos en cuenta la salud de los ciudadanos".

La evacuación de Afganistán, "lo antes posible"

"La embajada se ha trasladado a todo el personal y a los miembros de protección, de la Policía Nacional, al aeropuerto. Se encuentran desde ayer allí pendientes de la repatriación. Hoy salían dos aviones para proceder a su repatriación y de otros ciudadanos que han colaborado con nosotros. Es de interés importante darles la seguridad necesaria. Será lo antes posible, el objetivo es que retornen tantos nuestros ciudadanos como los afganos que han colaborado lo antes posible", informa también Grande-Marlaska sobre la evacuación de los españoles de Afganistán.

Las imágenes que llegan del aeropuerto ofrecen dudas sobre su seguridad, pero el ministro también aclara su situación a la SER: "El aeropuerto es seguro. Lo que estamos es que todos retornen inmediatamente, con la mayor brevedad posible".