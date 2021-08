"Hay muchas formas de hacer el ridículo, pero la que ha elegido él es bastante llamativa"

El futuro de Kylian Mbappé permanece atado al Paris Saint-Germain pese al deseo del futbolista de concluir su etapa y emprender una nueva era en el Real Madrid. Pese a la cerrazón del cuadro galo, el sueño blanco para hacerse con sus servicios sigue vigente sin fecha concreta a la par que la posibilidad de ver nuevamente de blanco a Cristiano Ronaldo se ha desvanecido del todo. El Sanedrín de El Larguero echa la vista al futuro y ya se pone en la piel de un posible bombazo en 2022 gratis, mientras que la plantilla madridista de este curso quedaría ya completa sin su ansiada 'guinda'.

Mario Torrejón: "Lo que angustia de verdad al madridista es lo que puede pasar en un año. Ahora lo tiene medio asumido. Creo que en el Real Madrid tienen que tenerlo muy atado. Están convencidos de que Mbappé quiere vestir la camiseta del Real Madrid y si se queda este año será a regañadientes", señaló.

Julio Pulido: "A mí hacer predicciones a tan largo plazo me da siempre mucho miedo. A corto plazo parece que no queda otro remedio que quedarse. No está en su mano y el club está en su derecho de ponerse firme y no querer negociar. Se me hace raro que Mbappé quiera caerse de esa foto del tridente que va a ser portada internacional y el año que viene ya se verá", afirmó, con desconfianza.

El PSG de los 'Galácticos'

Javier Matallanas: "Si el Madrid mete 180 millones puede tener alguna opción, y sabemos que esa cantidad no va a llegar. Tienen preparado un remanente para hacer una operación que se aproxime. A Mbappé si se queda le puede pasar lo que a Neymar en el Barça y decir 'con este al lado no gano un Balón de Oro nunca'", expuso, en referencia a la reciente llegada de Lionel Messi al Paris Saint-Germain.

Mario Torrejón: "Para ellos, que son multinacionales y no se mueven con el mismo impulso que nosotros, lo de tener tres focos con la misma intensidad... no lo llevan muy bien. Mbappé es un niño todavía y cree que puede llevar el peso de un proyectazo", alertó.

Marcos López: "Son los 'nuevos Galácticos'. Neymar se marcha al PSG pensando que iba a ser la estrella, Mbappé también y ahora ni uno ni otro lo van a ser, porque va a ser Messi. Es muy difícil que cohabiten tres estrellas. Vamos a ver si esa química que había en el Camp Nou con Messi-Suárez-Neymar se repite ahora", expuso, poniendo el ejemplo de la terna que coincidió años atrás en el FC Barcelona.

"El salto de calidad del Madrid lo daba Mbappé"

Julio Pulido: "El salto de calidad lo daba este año el Madrid con Mbappé, de no ser así el equipo se queda bastante cojo esta temporada. Deportivamente, el equipo pierde mucho sin la presencia de un elemento diferenciador como Mbappé para luchar por la Champions frente a las grandes potencias europeas. Lo veo un escalón por debajo", lamentó, además de apuntar una de sus grandes preocupaciones respecto al equipo: "Me inquieta que el futuro deportivo del Madrid pase por los pies de Bale y Hazard".

Mario Torrejón: "Este equipo no es peor que el del año pasado y es semifinalista de Champions. Lo que puede ser una desventaja es que son un año más viejos, pero llevan diez años viéndose las caras los mismos", vaticinó, poniendo el punto de mira en las expectativas blancas.

Javier Matallanas: "El Madrid va a competir tanto en Liga como en Champions. Vuelve a esperar por Hazard, Bale te puede dar rendimiento y Benzema tiene la madurez suficiente para demostrar que es uno de los mejores '9' del mundo. Al Real Madrid lo veo capacitado", insistió, por su parte.

Cristiano sondea nuevo destino

Mario Torrejón: "Cristiano lleva tiempo no arrepentido, pero sí es cierto que no ha hecho lo que esperaba él allí. Creía que podía cambiar la historia. Que Cristiano no quiere estar en la Juventus es evidente", confesó sobre el exmadridista.

Julio Pulido: "Hay muchas formas de hacer el ridículo, pero la que ha elegido Cristiano es bastante llamativa. Que todo el mundo sepa que el interés del Real Madrid lo ha filtrado Cristiano Ronaldo", señaló.

El descontento del PSG con Ramos

Matallanas: "Me ha dejado helado que Sergio, con la experiencia que tiene, haya llegado así...", comentó en primera instancia nada más escuchar la información de Toño García.

Julio Pulido: "Creo que Sergio Ramos va a triunfar en el Paris Saint-Germain. No voy a juzgarlo sin haber empezado", insistió, ajeno al malestar presente.

Mario Torrejón, por su parte, mostró su sorpresa: "Me extraña muchísimo".

Javi Herráez: "Siempre se ha dicho que cuando alguien en el vestuario del Real Madrid manda mucho, mangonea mucho. Tienes peso y tienes poder. Sergio Ramos es muy listo y triunfará o no en función de su aspecto físico. Si el físico le da veremos a un Ramos titular en el PSG", aseguró, confiando en las posibilidades del camero en Francia.