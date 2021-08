Tomás Roncero, sobre Odegaard: "Ancelotti le dijo que con paciencia jugaría, pero él quiere confort"

La venta de Martín Odegaard al Arsenal está cerrada, tal y como informó este miércoles Javier Herráez. Solo falta la resolución y que los clubes comuniquen oficialmente la operación.

Tomás Roncero valoró la salida del noruego en El Larguero e informó: "El Real Madrid ha hecho todo lo que tenía que hacer para ayudarle, cuidarle, promocionarle y ayudarle a dar el salto a la hora de la verdad".

"El año pasado Zidane le pone de titular los dos primeros partidos de LaLiga, el chico no responde y Zidane, que en eso era muy didáctico, pasa de la titularidad a no ponerle. Muchos piensan que Zidane se pasa de rosca, no le da bola al chico, vale lo que quieras, pero en enero no le dice que mejor se busque un equipo, es él el que dice: 'Míster me voy al Arsenal porque quiero jugar y no quiero estar aquí de suplente en el Real Madrid'. Zidane le dice que va a jugar porque la temporada es muy larga y hay lesiones y él le dice: ‘No, míster, quiero jugar de titular y el Arsenal me lo ofrece", ha revelado.

Ancelotti habló con él

Además, ha contado: "Me consta que Ancelotti le ha dicho: 'Martín, si tienes paciencia puedes jugar, pero no te puedo garantizar la titularidad porque están Modric, Kroos, Casemiro, Valverde…".

Por último, ha opinado: "El es un chico que quiere confort. La Real Sociedad jugaba para él y el Arsenal también".