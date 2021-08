Ronald Koeman: "Hay que destacar la actitud del equipo, sobre todo la reacción después del 1-0"

Ronald Koeman compareció ante los medios de comunicación en rueda de prensa después del empate a uno entre Athletic y Barça en San Mamés.

Un frenético encuentro en el que los locales tuvieron el dominio del esférico en la primera mitad, pero no lo pudieron materializar con goles. Sí lo hicieron al inicio de la segunda parte con un gol de Íñigo Martínez. El Barça reaccionó y Memphis puso el empate definitivo en el marcador con un auténtico golazo.

Orgulloso de la actitud de sus jugadores

Ronald Koeman reconoció que el Barça realizó un gran partido, pese a que se complicaran al inicio del encuentro. "Ellos nos apretaron y creo que hay que saber cuándo se puede jugar en corto y cuándo no, también desde el portero. Hemos sufrido muchos saques de esquina en contra y nos ha faltado tranquilidad", afirmó el holandés respecto a la actitud de los suyos al inicio del partido.

Ronald alabó la intensidad del Athletic desde el primer minuto del choque. La consecuencia inmediata de esto, en palabras del entrenador azulgrana, fue que el Barça no estuvo acertado con el balón y concedió demasiado. Dijo que el equipo mejoró más tarde y controló el partido. Su reacción fue buena e incluso puedo ganar el partido.

Respecto al gol anulado a Araujo, Ronald puntualizó que no sabe si es falta, pero que tiene que aceptarlo. "Del partido hay que destacar la actitud del equipo, sobre todo la reacción después del 1-0. Además tuvimos oportunidades para ganar el partido. Un empate es justo. He visto un Athletic de muy buen nivel en un campo muy complicado, por eso, no puedo estar descontento con el resultado", puntualizó.

También habló de Piqué, Eric García y Memphis

Koeman habló de jugadores puntuales. En primer lugar, lo hizo sobre Gerard Piqué y de su lesión: "Yo creo que si es más o menos lo mismo, tampoco es muy grave. Si hay un jugador que entrena en el día de ayer normal y no tiene molestias, claro que me ha sorprendido lo que ha pasado hoy. Tenemos que analizarlo", dijo Koeman.

De Eric García reconoció que se enteró del fallecimiento de su abuelo antes del inicio del partido frente al Athletic. De él destacó su profesionalidad pese a la importante pérdida. Se mostró triste por él por esa expulsión que sufrió. Pese a ello, Ronald señaló que están contentos con él y le desean lo mejor con su situación personal.

Respecto a Memphis, dijo que no es la estrella del Barça, pero sí que es un gran jugador y por eso lo han fichado. Koeman dio validez de su incorporación al llevar tiempo con él en la selección holandesa, por lo que no le supone ninguna sorpresa su calidad en tan pocos partidos como azulgrana. "Hoy ha hecho un gol y ha sido una lástima que no haya podido meter el 1-2. Se está adaptando a nuestra manera de jugar. Es muy importante por su efectividad, fuerza y velocidad", finalizó Koeman.