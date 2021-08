'El desierto de los tártaros': la novela del silencio y de lo no dicho

Dino Buzzati nació en Belluno en 1906. Fue un escritor, periodista y pintor italiano. Inteligente, brillante, una de esas mentes renacentistas. Su actividad literaria se inició en 1933, pero los libros que le hicieron famoso fueron 'Los siete mensajeros' de 1942 y 'El desierto de los tártaros' de 1940, con los que se consolidó como una de las figuras más importantes de la literatura italiana y europea contemporánea. Murió en Milán en 1972.

'El desierto de los tártaros' es una de esas novelas que dejan poso, que no puedes olvidar y que según pasan los días vas dándole forma, comprendiendo. Literatura de adquisición. Literatura con mayúsculas.

Como señala el blog 'Un libro al día', se ha usado mucho el adjetivo "kafkiano" para describir esta novela: comparte, sí, algo del ambiente opresivo y del tono alegórico de algunas de las novelas de Kafka. Funciona como novela alegórica, pero también como otras cosas. A diferencia de los protagonistas de Kafka, por ejemplo, Giovanni Drogo es un hombre con voluntad, que escoge su destino, y termina por asumirlo como propio, contagiado de la fantasía épica enfermiza de la Fortaleza; así, cuando vuelve a la ciudad durante un permiso, la encuentra extraña, ajena, inhabitable. A diferencia del agrimensor K. Drogo termina por identificarse con ese poder opresivo que, con más o menos fuerza, lo retiene en la Fortaleza.

Una alegoría de la vida en general y de la sociedad moderna en particular

Decía Dino Buzzati en una entrevista de Ignacio Lloret para el Diario de Navarra que se dio cuenta de que "en él había una alegoría de la vida en general y de la sociedad moderna en particular. Giovanni Drogo, el protagonista, siente una atracción extraña por ese enclave militar al que va destinado como teniente. Antes de llegar allí, ya ha habido en su caso una especie de llamada. Del mismo modo que la vocación conduce a un religioso al monasterio, mi personaje responde a ese cuerno lejano, sabe que deberá subir a la fortaleza Bastiani.

Una vez arriba, incluso cuando parece arrepentirse e inicia los trámites para regresar a la ciudad, le basta con volverse unos segundos hacia el desierto de los tártaros para tomar la decisión de quedarse. En definitiva, la defensa de ese reducto olvidado aglutina las ambiciones de Drogo. Es el objetivo de su existencia, pero supone al mismo tiempo la negación de toda una serie de luchas del hombre corriente de las que él huye, empeños mundanos que no está dispuesto a asumir".

Una de las mejores novelas del siglo XX

Guillermina Piatti señala que, como dijo Borges "hay nombres que las generaciones venideras no se resignarán a olvidar. Uno de ellos es, verosímilmente, el de Dino Buzzati. Este libro es, acaso, su obra maestra”. Novela del silencio y de lo no dicho. Literatura de la espera, de autores como Kafka o Beckett. Entre ellos, se yergue indudablemente Dino Buzzati con 'El desierto de los tártaros'.

El protagonista, Giovanni Drogo, como sus compañeros de armas, aguarda su acontecimiento heroico en la Fortaleza Bastiani. Mientras tanto, la vida transcurre. La indeterminación del lugar y la época en que sucede le dan a la Fortaleza carácter de símbolo. Y la espera consume la vida humana hasta el final de cada uno en soledad. Allí reside lo heroico.

Señala José Javier Esparza en La Gaceta de la Iberosfera que 'El desierto de los tártaros' "está considerada como una de las mejores novelas del siglo XX. Su autor, el italiano Dino Buzzatti, vino a pintar ahí la angustia de un mundo que ha perdido sus referencias. Solo unos pocos hombres mantienen la vigilia. Su tarea parece absurda, grotesca, risible: no hay amenazas a la vista. Así el vigilante se enfrenta a un doble dolor: por una parte, la amenaza del enemigo; por otro, la sospecha de que, quizá, no hay tal enemigo en realidad. La deserción se convierte entonces en una salida que parece justificada. Se requiere una fuerza interior sobrehumana para vencer a la tentación. Dino Buzzatti sintetizó con estas ideas la posición espiritual de un buen número de europeos, atrapados entre un tiempo que ha muerto y otro al que aún no se ha visto nacer".

Como señala E. J. Rodríguez, el inexorable paso del tiempo y la consunción de la existencia de muchos individuos en una futilidad absurda ha sido el tema de algunas grandes obras literarias encabezadas por 'La montaña mágica' de Thomas Mann.Ese lamento existencialista sobre la facilidad de los hombres para abandonarse al vacío y convertirse en meros espectadores inertes de sus breves vidas es también la clave principal de 'El desierto de los tártaros', la opresiva novela del italiano Dino Buzzati.

La estridente y dolorosa señal de alarma que Buzzati nos manda con esta novela

La historia que nos cuenta Buzzati es dura, deprimente y desesperante como solo puede serlo la historia de un hombre que malgasta su única y preciosa vida sin motivo alguno en pos de un propósito que resultaba absurdo desde el principio. Buzzati nos envía una estridente y dolorosa señal de alarma: el mundo está repleto de Drogos que dejan escapar los valiosísimos años que se les ha concedido sobre la Tierra esperando aquel ataque de los tártaros que se suponía había de cambiar sus vidas.

Según Begoña Alonso Monedero, la fascinación que ejerce en los lectores 'El desierto de los tártaros' es indisociable del espacio y de la atmósfera creados en esta novela. La novela de Buzzati construye, quizá mejor que ninguna otra novela del siglo XX, un escenario simbólico difícilmente superable en la representación de la tragedia de la vida humana. Entre los temas de fondo propios de la narrativa de Buzzati están el transcurrir irrefrenable del tiempo, la decadencia física, la inútil espera de los acontecimientos importantes, la conciencia de una existencia equivocada, la vida que aspira a la gloria de la épica y, sin embargo, se colma de aliento trágico.