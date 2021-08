La oposición no ha sabido encontrar su sitio en la crisis afgana

En la crisis afgana, la oposición, sobre todo la del PP, no ha sabido encontrar su sitio. Ese es su drama del verano de 2021. A veces hay que saber detener la inercia y no dejarse arrastrar en aquellos asuntos que requieren algo más que los cálculos estrechos sobre los que se suelen construir algunas estrategias. No tocaba, no ahora y no en esta crisis. El sentido de Estado no solo se tuitea. Primero, se interioriza y después, se pone en práctica. Esta era una buena ocasión para demostrarlo.

Se puede discutir si Pedro Sánchez tardó en poner voz a la posición del Gobierno en la crisis afgana. Si debió llamar a los principales líderes políticos para hacerles partícipes de las decisiones o si debe comparecer cuanto antes en el Congreso, incluso sin esperar a que se lo pidan. Lo que no es discutible es que la oposición, no solo el PP, ha quedado descolocada.

La visita de Von der Leyen y Charles Michel, los elogios de la presidenta de la Comisión, la llamada del presidente de EEUU, Joe Biden, la petición de colaboración del presidente de ese país, la forma en la que España está gestionando la evacuación de cientos de afganos, sean o no colaboradores de nuestro país. Todo eso ha acabado por empequeñecer a todos los portavoces del desastre, a los titulares y a los suplentes. Han estado fuera de lugar. Y es probable que a estas alturas se hayan dado cuenta.

Si la política exterior es un escaparate, algunos han decidido ser el vaho.