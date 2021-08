El temor de las afganas, en la voz de Najiba: "Los talibán son los de 1999, hay miedo de salir a la calle"

Una semana después de la toma de Kabul por parte de las milicias talibán, Najiba describe en la SER cómo ha cambiado su vida bajo el gobierno de facto de los islamistas: "Un día intenté salir a comprar comida, pero los talibán no me dejaron salir. Me pidieron que, por favor, regresase a mi casa. Después de eso no he vuelto a salir a la calle", nos contaba a través de mensajes de voz grabados antes de su evacuación a España desde su casa en la capital afgana.

A sus 60 años, Najiba recuerda la opresión que sintió bajo el régimen teocrático y teme que la persecución a las mujeres se repita: "Ahora mismo, las mujeres afganas tienen miedo de salir a la calle, de ir al médico o de ir a hacer la compra diaria porque recuerdan los azotes y castigos que recibían en cualquier sitio" por parte de los fundamentalistas.

Los talibán no han cambiado

Preguntada por si cree que esta vez los talibán pueden comportarse de una forma más moderada, responde con vehemencia: "Los talibán son los mismos que eran en 1999, no han cambiado. Ahora, quizás por gustar a la comunidad internacional o a EEUU, se portan distinto. Pero, a la larga, serán iguales que en el pasado", concluye esta veterana colaboradora de varias agencias de cooperación extranjeras, incluida la AECID española.

Tras casi dos décadas luchando por los derechos de las mujeres en Afganistán, Najiba se declara triste y preocupada por su futuro: "La vida de las afganas se verá degradada bajo el mandato de los talibán. Si nos permiten trabajar, tendrá que ser usando con un hijab y cubriendo nuestros cuerpos y rostros". Una persecución que teme que sea aún más dura en las capitales de provincia y en las zonas rurales donde las mujeres con las que mantiene contacto "también están muy tristes y muy preocupadas".

Las mujeres, quienes más sufrirán las consecuencias

El conflicto civil, agravado en los últimos años, ha dejado miles de viudas y huérfanos en Afganistán, por los que Najiba sufre particularmente: "Si los talibán no permiten a esas mujeres salir a trabajar, ellas no podrán comprar comida ni materiales para que sus hijos vayan a la escuela", asegura. Se trata de una situación muy complicada que dibuja "un futuro muy oscuro en Afganistán". Por ello, pide a la comunidad internacional que no se olvide de su país, especialmente de las mujeres y las niñas.

Najiba tiene claro que no quiere vivir el resto de sus días bajo el mandato de los talibán, por lo que ha buscado sin descanso una salida del país para ella y su familia: este fin de semana han llegado en uno de los vuelos de evacuación a la base aérea de Torrejón de Ardoz. Sus tres hijos, reconoce, "están muy tristes y tienen miedo, especialmente mi hija. Ella es profesora y hace unos días, cuando fue a su escuela para firmar el parte de asistencia, se la encontró llena de milicianos, así que tiene mucho miedo. Yo estoy preocupada por su futuro y su vida", afirma antes de reconocer que, tras dos décadas de relativa libertad, ahora no sabe cómo afrontar la nueva situación en Afganistán.