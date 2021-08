Roncero, sobre la oferta del Madrid por Mbappé: "El emir del PSG tendría que tragarse el orgullo y acceder"

Kylian Mbappé, el internacional francés que actualmente es jugador del París Saint-Germain, habló sobre su trayectoria en una entrevista publicada este martes por la revista Esquire España en la que aseguró que "Francia no es el mejor campeonato del mundo", pero que pese a esto, al ser un "jugador emblemático" siempre ha sentido "la responsabilidad de ayudar a que esta liga crezca".

Este martes, el Real Madrid ha confirmado a la Cadena SER que ha realizado una oferta al Paris Saint-Germain de 160 millones de euros por Kylian Mbappé, tal y como ha contado Manu Carreño.

'El Larguero' analizó en profundidad lo que supone esta oferta para el mundo del fútbol y que pasaría si el PSG acepta o rechaza la propuesta. Pedja Mijatovic y Tomás Roncero realizaron un exhaustivo análisis de lo que esto supondría en el futuro:

Roncero: "El emir de Qatar tendría que tragarse el orgullo"

"Los madridistas sabíamos que el Madrid iba a hacer todo lo posible. Dependemos de que el señor emir de Qatar piense en algo más que el dinero. Es el amor no correspondido, si él no te quiere, para qué quieres estar con una persona que no quiere estar contigo. Tendría que tragarse el orgullo un día y acceder, pero de aquí al lunes creo que esto va a tener más episodios. No sé si por estrategia de prudencia o por realismo, nos dicen que no pueden ser muy optimistas porque para ellos el dinero no es algo irrechazable. Están haciendo todo lo posible para corresponder a la voluntad del chico. El Madrid quiere pensar que no será nada sencillo, tirando a escépticos".

Mijatovic: "No hay que jugar con tantos millones en tiempos de COVID"

"Algo se está cocinando. El PSG también tiene que cumplir con el fairplay financiero y el único jugador al que pueden vender es Kylian Mbappé. El jugador no quiere renovar, ya queda libre y no hay que jugar con tantos millones en tiempos de COVID. Algún emisario del propio jugador se habrá puesto en contacto con el club. Haber presentado la oferta ya es un paso importante, el jugador tendrá que decir algo, aunque el hecho de no haber renovado ya lo dice todo. Desde hace un par de años se están marchando los jugadores importantes. Mbappé supondría algo parecido a la llegada de Cristiano Ronaldo. Es cierto que tendrá muchísima presión y no es fácil, pero podrá asumirlo".