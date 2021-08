Un reportero, desde el exterior del aeropuerto de Kabul: "Todo está fuera de control. Hay terror y miedo"

La situación en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul, en Afganistán, se complica cada vez más a medida que se acerca la fecha límite para la retirada de las fuerzas internacionales del país. Los países ultiman ya su retirada entre este jueves y el viernes con la intención de dejar a Estados Unidos los últimos días, para la retirada de sus tropas. El documentalista chileno Jorge Said ha explicado esta mañana en 'Hoy por hoy' desde el exterior del aeropuerto de Kabul la situación descontrolada que se vive causada por los talibanes.

Jorge Said ha relatado lo comprometida que es su situación, y el peligro que corren quienes están fuera del aeropuerto, porque los talibanes ya se han hecho con el control en el exterior.

"Estamos en una situación muy complicada, los talibanes están comportándose de una manera absolutamente atroz con toda la gente. Hay niños colgando. Hay gente que se raja las manos, las piernas con los alambres de púas. Es una situación absolutamente insostenible. Gente que va y que viene. Todo está fuera de control. Las fuerzas de la OTAN no han podido mantener esto dentro de unos grados de humanismo. Estoy con mucho terror, con miedo, especialmente por las víctimas afganas, por las mujeres y los niños. No se puede cruzar para ir al aeropuerto. Hay complicaciones para avanzar. Creíamos que en cualquier monento nos íbamos a asfixiar", ha contado Jorge Said en una comunicación en directo con la Cadena SER que ha tenido que ser interrumpida por su propia seguridad. Si los talibanes le escuchan hablar español puede levantar las sospechas de forma instantánea, según ha explicado.

"Los talibanes han tomado el control fuera. Los que están con pasaporte y todo legal, no van a poder pasar al aeropuerto", ha insistido Jorge Said, que ha explicado que en el hotel había 20 traductores que no han recibido ninguna información de cómo salir.

"Alta amenaza terrorista" en el aeropuerto de Kabul

Estados Unidos, Reino Unido y Australia han advertido este miércoles sobre una "elevada amenaza de ataque terrorista" en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul, donde miles de personas se encuentran a la espera de ser evacuadas antes de la retirada de tropas internacionales el próximo 31 de agosto.

La Embajada estadounidense en Kabul ha recomendado a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en las puertas de la terminal internacional de la capital de Afganistán que se "marchen de inmediato" del lugar debido a "amenazas de seguridad fuera de las puertas.

Los talibanes buscan generar caos

Las alertas emitidas por Washington, Londres y Canberra se producen después de que este miércoles se haya informado de un "flujo de amenazas muy específico" de la sección afgana Jorasán de la organización terrorista Estado Islámico, recoge CNN, que indica que Washington cree que el grupo, enemigo de los talibán, busca generar caos en el lugar.

un alto funcionario de Reino Unido ha advertido del "riesgo elevado" de un ataque de esta filial en el aeropuerto de Kabul, mientras el secretario de Estado, Antony Blinken, ha reiterado este miércoles en rueda de prensa que las personas en la terminal se encuentran expuestas a este ataque y las tropas internacionales están operando en un "entorno hostil".