"Es una oferta que no es ni lógica": el Sanedrín se frota los ojos con la gran intentona del mercado

El fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid se aproxima en los últimos días del mercado de fichajes. El encuentro de los blancos con la directiva del Paris Saint-Germain tras el sorteo de la fase de grupos de la Champions League ha servido para iniciar unas negociaciones reales y subir la cuantía ofrecida por el jugador. Desde la capital española ya son muchos los que se frotan las manos y el Sanedrín de El Larguero asume que el desenlace está al caer.

Antonio Romero: "Creo que está hecho. Una operación de este tipo no se improvisa en 24-48 horas. En el PSG tenían que hacer el paripé porque no podían dejar salir de cualquier manera a un jugador que es bandera de Francia. Es cuestión de ponerle día, fecha y hora", anticipó el narrador de los encuentros del Real Madrid en la Cadena SER.

Jordi Martí: "Las declaraciones de Leonardo nos ponían en la pista. Hoy se acaba de corroborar. Al final el Real Madrid ha afrontado esta pandemia mejor que sus adversarios. 180 millones parece una barbaridad a ojos de cualquiera de nosotros, pero a buen seguro que Florentino y su gente tienen un plan para explotar este fichaje. Si lo puedes atar ahora, te ahorras riesgos la próxima temporada", alegó el periodista desde Barcelona, además de dejar un recado para el presidente blanco: "Choca con las declaraciones aquí cuando nos dijo que el Real Madrid y el fútbol estaba arruinado y la única solución era la Superliga".

"Quizás el Madrid está desequilibrado"

Miguel Martín Talavera: "180 millones a cuatro meses de que pueda salir libre es una auténtica barbaridad, por muy importante que sea el futbolista. El problema del Real Madrid creo que ha estado más atrás. Creo que simplemente con el cromo es un espaldarazo anímico para el equipo, pero puede tener problema en otras fases del campo", advirtió el narrador habitual del Atlético de Madrid.

Antonio Romero: "Nos hemos cansado de decir que desde la salida de Cristiano Ronaldo al Real Madrid le faltaba un 'killer'. Lo que le faltaba era pegada en ataque", respondió.

Jordi Martí: "Quizás está desequilibrado, porque tiene mucha musculatura arriba, pero en defensa se ha debilitado", siguió en este sentido.

Bruno Alemany: "El debate creo que es otro. Pasa a ser favorito en Liga el Real Madrid. Creo que conseguir la mejor versión de Mbappé, Hazard y Benzema va a ser complicado a la vez porque alguno tendrá que cambiar posición. Y en Champions ya le hace mirar de tú a tú casi a cualquier otro rival", matizó el experto en fútbol internacional.

La puja por Mbappé sube

Axel Torres: "Es una oferta que no es ni lógica para un jugador que termina contrato, pero si has ahorrado y puedes invertir es otra cosa", afirmó desde su perspectiva.

Antonio Romero: "El fichaje de Mbappé es estratégico y excede más de 20 millones arriba o abajo. Es algo por lo que Florentino lleva peleando 3 o 4 temporadas. Al común de los mortales nos parece una barbaridad, pero la gente tiene que entender que es una apuesta estratégica de Florentino Pérez para que el día 11 de septiembre los focos del fútbol vayan al Bernabéu y a Mbappé", apuntó, poniendo luz sobre los planes merengues.

Cristiano, entre Manchester y París

Axel Torres: "Cristiano y Messi juntos me sorprendería y me parecería un magnífico final para esta historia que han protagonizado siendo los dos mejores jugadores del mundo casi durante dos décadas, Sería el colofón perfecto", aseveró el analista de futbol internacional.

Antonio Romero: "Si sale Mbappé, creo que el hueco lo desactiva Cristiano Ronaldo porque la fotografía es irrepetible. Es más factible que lo pueda pagar y vaya al Paris Saint-Germain que al City", opinó.

Miguel Martín Talavera: "La llegada de Messi al City hubiera condicionado la forma de jugar. Si algo ha funcionado en el City ha sido la fórmula de Guardiola, recalcó, por su parte.

Jordi Martí: "Que conste que en atacar el fichaje de Messi el coste es el doble que el de Cristiano", puntualizó, a modo de cierre.

¿Tiene futuro Guardiola en la selección española?

Jordi Martí: "En el fútbol no solo está el plano deportivo. En este caso está el plano político. ¿Crees que a ojos de la RFEF y del país no chirría? A ojos de la opinión pública y la publicada, ¿es compatible una cosa con la otra?", cuestionó, poniendo en luda este relevo para Luis Enrique en el banquillo.

Antonio Romero: "Si haces una encuesta a día de hoy entre el aficionado de la selección española, habría que ver no es mayoritario el 'no' que el 'sí'", dudó también.

Miguel Martín Talavera: "Tampoco nos pongamos una venda y no veamos una realidad. Técnicamente es un lujo tenerlo en el banquillo, pero viendo la polémica que puede traer, puede ser más un problema que una solución. No es lo mismo un jugador no nacido en España que se nacionalice, no son situaciones que se puedan comparar", manifestó, siguiendo una línea similar.