Estambul ha sido testigo este jueves de un sorteo de la Champions League en el que las directivas del Real Madrid y del Paris Saint-Germain han coincidido por vez primera tras la oferta presentada para consumar el fichaje de Kylian Mbappé. Al término, Emilio Butragueño ha sido el encargado de ofrecer la versión pública de los blancos al ser preguntado por el micrófono de Movistar en directo y, aunque ha medido sumamente sus palabras para desvelar lo mínimo, su sonrisa delata el deseo del madridismo.

Cuestionado por una posible edición de la Champions con Mbappé en las filas merengues, Butragueño no ha podido evitar la risa mientras pensaba cada palabra de una respuesta discreta. "No puedo decir nada que no sepáis, esa es la verdad. Hay que tener tranquilidad y esperar, es lo que puedo decir", reveló el director de Relaciones Internacionales, haciendo referencia a las informaciones publicadas en relación a la oferta presentada de 160 millones de euros.

Ante la insistencia para intentar sacar alguna novedad sobre la operación, Butragueño tiró de regate para sortear las siguientes preguntas al respecto, alabando a la actual plantilla del Real Madrid. "Lo que puedo decir es que tenemos una magnífica plantilla, eso sí, y a partir de ahí, sinceramente, creo que lo que ya sabéis lo sabéis y no hay mucho más que decir", completó, cauto con cada una de sus frases.