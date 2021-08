Albares, en 'Hora 25': "No vamos a negociar con los talibanes, es posible tener contactos operativos"

Este viernes, con la llegada del último avión procedente de Kabul con 195 evacuados a la base militar de Torrejón de Ardoz, España ha dado por finalizada la misión humanitaria en Afganistán tras la llegada al poder del régimen de los talibanes. "Misión cumplida", ha celebrado Pedro Sánchez en una rueda de prensa este mediodía, que también ha incidido en que no se va a dejar atrás al pueblo afgano.

"Hemos cumplido una primera misión, pero no es la última, queda mucha tarea por hacer en los próximos meses y años", ha asegurado el presidente del Gobierno, que ha dedicado parte de su intervención a condenar el atentado perpetrado este jueves por el ISIS-K en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul y que dejan más de 170 víctimas mortales.

El propio Sánchez ha estado presente en la base militar de Torrejón de Ardoz en el momento de la llegada de este último avión. Acompañándolo estaba, entre otros, el ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares, que ha pasado este viernes por el programa 'Hora 25'.

"Hoy ha sido un día de mucha emoción, y venía de hablar con todas estas personas. Son las que han hecho posible esta operación de evacuación. He hablado con el embajador, con los GEO... y también con un afgano, empleado de la embajada de España en Kabul que, pudiendo salir, decidió quedarse hasta el último momento para ayudar como traductor".

"En estos días no hemos podido pensar mucho. Nos lanzamos con determinación. Son cientos de personas las que han trabajado en el operativo. Muchos se volvieron de vacaciones. Lo primero fue establecer la lista. Piense que son 20 años, son muchos años. No ha sido fácil contactarles, muchos no hablaban español... y rápidamente tuvimos que establecer los contactos para poder montar ese hub aéreo y después ofrecer España para que el Servicio Exterior de la UE pudiese traer a sus colaboradores".

"Han sido días de mucho trabajo, pero al final dejan satisfacción (...) Mantenemos el objetivo de no dejar a nadie atrás. De momento se cierra la vía del aeropuerto de Kabul, pero se estudiarán vías alternativas. No solo España, esto le ocurre a todos los países. Hemos sido uno de los últimos países en abandonar ese aeropuerto. Ahora la UE, la OTAN y la comunidad internacional tenemos que sentarnos para, en una segunda fase, no dejar a nadie atrás. Hemos sacado a una mayoría y eso es lo importante".

"Sobre el cálculo de la gente que se ha quedado ahí... entiendo el interés mediático, pero como la operación no ha terminado, no puedo dar más detalles. Le puedo decir que no quedan españoles, no queda personal que trabajó en la embajada. Todo eso lo hemos podido repatriar".

"Le digo a Silvia que puede tener la garantía de que este Gobierno no se resigna. Pedro Sánchez lo ha dejado claro hoy. Hay cosas que no están en manos de España y de la comunidad internacional. Hay países que se quedan, hay países en el entorno de Afganistán que van a tener un papel importante. Lo que sí puedo decir es que no vamos a dejar a nadie atrás y que no vamos a dejar a Afganistán atrás".

"No puedo dar más detalles en estos momentos, pero hay vías que se están explorando pero necesitamos mantener cautela por la seguridad de esas personas y por aquellas personas y países que nos van a ayudar a esto (...) Sin militares sobre el terreno será más complejo, pero ya le advierto que esta misión no ha sido fácil. Déjeme tener una reflexión con mis colegas de la UE y de la OTAN. Creo que la unidad en la respuesta de la UE y de la OTAN va a ser un factor muy importante".

"Negociar con los talibanes no. Negociar no es una palabra. Es posible tener contactos operativos, pero no políticos. Negociar no, pero tener contactos para que entre ayuda humanitaria o se puedan abrir las fronteras... eso sí se puede tener".

"Todo el esfuerzo estaba concentrado en la evacuación aérea. Ahora viene una segunda fase. La UE tiene los medios de la ayuda humanitaria, también puede tener una interlocución de primer orden con los países de alrededor de Afganistán, que recibirán esa primera oleada de refugiados (...) España, como hub que ha sido, ha demostrado su solidaridad con Afganistán y con las personas que han colaborado con España y con Europa. Nos ofrecimos de manera desinteresada y natural, y eso demuestra que España lo hace por valores y por solidaridad y porque es capaz de enfrentarse a ellos. Llevamos mucho en Afganistán y conocemos bien el terreno. Aportaremos nuestra visión política, voz y conocimiento para esa reflexión de la UE".

"El día 2 de agosto tuve un primer contacto con los portavoces de Exteriores de todos los grupos. A los dos días o al día siguiente del dispositivo, contacté con todos. Y se lo dije y lo reitero. Mi teléfono está operativo para ellos a cualquier hora del día. Esperar... ni espero ni dejo de esperar nada. Voy con el espíritu de dar explicaciones, de ser transparente y de recabar su apoyo para lo que no es una política de Gobierno o de partido, sino un asunto de estado: defender los derechos de los españoles, de nuestros colaboradores, de las mujeres... No entiendo de qué tipo de política esto puede ser un debate partidista. Espero un intercambio de información y recabar un apoyo que me imagino que se va a dar".

"Se han devuelto derechos de mujeres y niñas, se han construido escuelas, se ha combatido el analfabetismo... hay que ver cómo hacemos que esto no sea un paréntesis. Esto lo tenemos que hacer todos juntos, y lo haremos en el seno de la UE y de la OTAN. Tenemos que ver cómo lo hacemos todos juntos. Y esa reflexión la vamos a hacer, también la de cómo los talibanes han llegado tan rápido a Kabul".