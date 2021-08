Silvia, familiar de afganos que no han podido salir: "Estoy aturdida. No sé qué posibilidades hay ahora"

Silvia Arrastia está casada con un afgano, cuya familia no ha podido aún salir de Afganistán a pesar de los numerosos intentos. Son 14 personas, diez de ellas menores. Se encontraban en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul cuando ocurrió el doble atentado que ha matado al menos a 70 personas y herido a varios cientos. "Esta iba a ser su tercera noche. Ya llevaban varios días y ha sido imposible. Hemos hablado con ellos hoy. Se han ido a casa a descansar. Los niños y todos están agotados y con miedo. La explosión tocó muy cerca. Nos dijeron que había muchísimos muertos, que todo era un horror".

La avalancha de personas que tuvo lugar durante el ataque terrorista hirió en la mano a uno de los niños de la familia de Silvia: "Está bien, recuperándose tras haber ido al hospital".

Silvia explica que sus familiares se han ido a casa a descansar y que ahora no sabe cuáles serán las opciones. Si no hay embajada, tampoco se pueden pedir visados.

"Se imaginaban que nadie iba a abrir la puerta tras el atentado"

La preocupación de Silvia es profunda: "Ellos aguantaban ahí porque nosotros les decíamos que no tiraran la toalla. Ayer tras el atentado ya no quedaban civiles dentro. Se llenó de talibanes y ya era muy complicado y ellos ya se lo imaginaban que ya nadie iba a abrir esa puerta".

"Ellos quieren salir. Ahora estamos replanteándonos la situación. A ver qué se va a hacer desde el Gobierno de España. Hay mucha gente que se ha quedado atrás y que corren riesgo. Si va a haber vuelos comerciales. Estoy aturdida, llevamos cuatro días que esto es un no vivir. Se me escapa. No sé cuáles son las posibilidades a partir de ahora. Tiene que haber voluntad política. Si no hay embajada, ¿cómo se va a gestionar el visado?", ha explicado Silvia.

España concluye la evacuación

España ha dado por finalizada la misión de evacuación de afganos con la llegada a primera hora de la mañana a Dubái (Emiratos Árabes Unidos) de dos aviones procedentes de Kabul en los que viajaban los últimos 81 españoles que permanecían en Afganistán, entre militares y personal de la embajada.

Dentro de ese personal viajan también los veinte policías nacionales que estaban desplegados en Kabul: trece de los Grupos de Operaciones Especiales (GEO) y siete de las Unidades de Intervención Policial (UIP).

En total, las Fuerzas Armadas españolas han evacuado a 1.900 cooperantes afganos y familiares, de España y de otros países, como Estados Unidos o Portugal, de la Unión Europea, de la ONU, de la OTAN y el personal de la embajada española en Kabul, ha informado el un comunicado el Gobierno.

La llegada a la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) está prevista en torno a las 16:45 horas de este viernes.

Se siente el miedo en las calles

También el fotoperiodista Juan Carlos Quintero ha ofrecido una radiografía de cuál era la situación que atraviesa el país desde el momento del atentado. El gobierno talibán está impidiendo a cientos de personas acceder al aeropuerto, comenta, y alegan peligro por ataque terrorista.

Además, este viernes es festivo en Afganistán, por lo que hay menos personas y negocios abiertos, explica Quintero. "Ya se siente el miedo en la ciudad. Se esperaba que pasara algo así, pero no tan pronto", destaca. Para los afganos estos ataques significan que se intensifican la situación y que va a haber grupos que actúen de esta manera.