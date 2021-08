"Sería complicado": Mijatovic señala el gran riesgo que corre el Real Madrid para el fichaje de Mbappé

El Real Madrid consiguió hacerse con la segunda victoria de la temporada ante el Real Betis en un encuentro en el que pudo pasar de todo. Sin embargo, el gol de Carvajal de volea al comienzo de la segunda mitad sirvió para obtener los tres puntos a domicilio. Nuestros expertos en El Sanedrín analizaron el partido y los últimos días de mercado.

Pedja Mijatovic, exjugador del Real Madrid analizó la gestión de plantilla que debe hacer el técnico madridista para contentar a todos los grandes jugadores: “Hay muchísimos partidos por delante. Si hay un entrenador que sabe gestionar bien la plantilla es Ancelotti. En un campo como este era muy importante conseguir los tres puntos”.

“Si hay que hacer un poco más de esfuerzo se hará”

Además, el también exdirector deportivo blanco, dio su opinión sobre cómo está marchando la negociación Madrid-PSG: “Ahora es el momento. El Madrid ya ha hecho una oferta importante y el PSG no necesita dinero, pero después de este año sí. Yo soy optimista, pero si no viene ahora, el año que viene va a ser complicado. Si empieza a hacer goles ahora y se siente a gusto posiblemente renovará. Si hay que hacer un poco más de esfuerzo se hará”.

La posición que adoptaría ‘la tortuga’ en el esquema de Ancelotti

Álvaro Benito explicó cuál sería la posición ideal en la que el crack francés podría rendir sin finalmente aterriza en Madrid: “Va a depender del rendimiento de Hazard, pero está claro que Mbappé tiene que jugar en punta junto a Karim. Cuanto más le acercas al área es mejor. Tiene que jugar ahí y el resto a apañarse como ha pasado casi siempre en el Real Madrid. Toca construir a partir de los dos puntas. Su máximo potencial está cerca del gol”.

Desconocimiento en las últimas horas

Julio Pulido cargó contra Butragueño tras las declaraciones postpartido del director deportivo: “No me parece serio que en una noche en lo que los madridistas están esperando Butragueño diga ‘No tenemos nada que decir’. Butragueño, miembro del club, tenía que haber dicho algo más”.

En cambio, Mario Torrejón, entendió el porqué de las palabras de ‘El Buitre’ y apuntó como ve las negociaciones en este momento: “Aunque Butragueño lo conozca el Madrid no ha salido a decir que ha hecho una oferta ósea que no puede salir a explicarlo. Me encantaría que hubiese dicho algo, pero no puede decir nada. Viendo un poco como se comportan las partes, ha entrado la cosa en territorio de pocas filtraciones. Cuando hay silencio en la prensa normalmente es que la negociación es seria”.

¿Complicaría las negociaciones que Mbappé sumase minutos mañana?

Pulido calificó como clave el partido de mañana por el riesgo que supondría una lesión del delantero francés: “El partido de mañana que era el debut de Messi se ha convertido en el partido en el que vamos a ver si juega Mbappé o no. Algo que parecía inminente se ha enfriado y mañana será clave porque si juega será un riesgo tremendo para cerrar la operación”.

Para Antonio Romero las últimas horas son algo más pesimistas: “Creo que mañana va a jugar. Sigo pensando que hay partidos hasta el 31, me da la sensación de que está muy complicado, pero creo que si le meten en la lista jugará”.

Mario Torrejón concluyó El Sanedrín explicando por qué si juega no importará de cara a las negociaciones: “Para mí carece de importancia. Ha hecho lo que tenía que hacer y refleja que Mbappé si se queda no va a estar con los brazos cruzados ni va a hacer huelga. Si juega para mí cambiará poco la negociación”.