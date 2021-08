"Se lo podía haber ahorrado": El comportamiento de Kylian Mbappé que ha causado revuelo en las redes sociales

El Sanedrín analizó con los mejores expertos la actuación con doblete de Kylian Mbappé hoy en el debut de Messi. Además, también analizaron el gran juego que realizó el Atlético de Madrid frente al Villarreal.

El futuro de Mbappé

Kylian Mbappé anotó dos goles en el partido frente al Reims e hizo saltar aún más las alertas en el Real Madrid. Los blancos, que esperan una respuesta del conjunto parisino, siguen pendientes de la situación del crack del París Saint Germain.

Antón Meana: “Cuando el PSG decide negociar parece que la negociación va a ser rápida. Sin embargo, cuando el viernes no se sientan a negociar se enfría y no hay más respuesta”.

Antonio Romero: “Leonardo dijo que sería con sus condiciones. Las condiciones como venimos informando son ‘quiero 220 o 230’ millones. Para mí conseguir la operación por ese dinero es un buen trámite, pero no una genialidad. Viendo cómo está el tema Mbappé se puede ahorrar la fotografía esta noche sonriendo”.

Miguel Martín Talavera: “Me da igual 6 meses que un año. Chapó para Florentino tener al chico tan enganchado como para que quiera. Vender como una genialidad pagar 180 o 200 millones de euros me parece una locura. Es un fenómeno, pero no ha hecho una genialidad. A mí no me engañéis”.

Mario Torrejón: “Ha intentado durante muchos años comprar a Lewandowski y ha conseguido darle la vuelta a esto con el tema Mbappé. El Real Madrid no ha dicho en ningún momento que haya hecho una oferta. No le puedes pedir a Mbappé que filtre una información que es periodística”.

Buen juego del Atlético pese al empate

El empate de los del Cholo Simeone frente al Villarreal no evidenció el gran encuentro que realizó el conjunto rojiblanco. Los miembros de El Sanedrín analizaron el estilo propuesto por el Atlético de Madrid:

Antonio Romero: “Me ha gustado mucho. Me parece que el Atlético de Madrid ha tenido un ritmo diferente a Madrid y Barça. Este es el camino para que puedan ser principales candidatos y además jugando bien. No creo que ninguno salga disgustado del Wanda”.

Pulido: “A veces han ganado partidos sin ocasiones, pero esta es la línea que tiene que seguir el Atlético y es lo que quieren los aficionados. Prefieren empatar así a ganar como lo hacían en ocasiones anteriores”.

Lluís Flaquer: “Son más optimistas los aficionados del Atlético que han empatado hoy que los del Barça que han ganado”.

¿Quién tiene la culpa de la pifia final?

El último minuto del partido entre el Villarreal y el Atlético de Madrid nos dejó con un error que privó al submarino amarillo de asaltar el Wanda Metropolitano y marchar hacia el Mediterráneo con los tres puntos. El cabezazo de Mandi se coló en la portería de Rulli. ¿Qué jugador tuvo la culpa?

Antonio Romero: “Para mí el portero, pero creo que Rulli es el que está de cara y ve todo lo que está pasando”.

Julio Pulido: “Con un defensa por delante no puede abandonar la posición”.

Antón Meana: “Es del portero, pero compartida. No quitaría toda la culpa a Mandi”.

Mario Torrejón:” Para mí el portero”.

Miguel Martín Talavera: “El portero porque va de cara”.

Jordi Martí: “El portero”.

Lluís Flaquer: “Rulli”.

Pablo Pinto: “Depende de lo que hayan hablado. No sabemos lo que se han dicho en el campo”.