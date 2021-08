Gerard Piqué, sobre el posible fichaje de Mbappé por el Real Madrid: "Puedes esperar de todo de 'Floren'"

Gerard Piqué, al igual que Manu Carreño, estuvo este domingo en el canal de Twitch de Ibai Llanos en la previa del partido entre el Reims y el Paris Saint-Germain en el que Lionel Messi podría debutar en el conjunto francés.

Durante la charla, cómo no, se habló del tema del momento: el posible fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid. Y, evidentemente, Piqué no dejó indiferente a nadie con lo que dijop durante la charla.

Después de que Ibai dijera que Piqué había comprado los derechos de la Ligue 1 y que no le interesaba la marcha de Mbappé por mucho esfuerzo que estuviera haciendo Florentino Pérez, el jugador catalán dijo lo siguiente. "La verdad es que el 'Tito Floren' estratégicamente siempre ha sido..., y lo demostró en su momento y a mí me dolió en el alma, no te lo puedes llegar a imaginar, el movimiento que hizo con Luis Figo en su momento. Puedes esperar de todo de 'Floren'".

Y acto seguido, dejó su opinión respecto al futuro de la joven estrella francesa. "A mí me huele que si Mbappé se va, que no lo sé, Nasser (Al-Khelaïfi) no lo va a dejar ir si no tiene a otro ahí para presentar. Independientemente de que se quede o se vaya, estamos más que servidos, nuestro amigo Nasser va a estar ahí garantizando que haya estrellas en la liga francesa que es lo que queremos", afirmó en tanto que también dijo "correcto" cuando Ibai Llanos especuló con la opción de que fuese Haaland o Lewandowski el posible sustituto de Mbappé.