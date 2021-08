Un refugiado afgano en España: "Estuve cambiando de apartamento para que no me encontraran los talibanes"

Abdul acaba de llegar a España después de huir de una Afganistán controlada por los talibanes. Él relata emocionado aquellos últimos días en el país asiático, la odisea hasta llegar al aeropuerto, y todo lo que ha tenido que dejar atrás: "Mis padres han perdido su país dos veces", explica en una sobrecogedora entrevista. Abdul ha empezado una nueva vida aquí en Madrid, en un centro de acogida para refugiados. De momento no ha podido hacer algo tan básico como salir a la calle, porque está guardando cuarentena aunque haya dado negativo en la prueba de COVID-19.

"Estoy en shock, fueron 30 y pico horas en un bus hasta recibir el permiso para entrar en el aeropuerto, cuando lo conseguimos estuvimos sentados ahí con varias familias, niños, bebés, pasé dos noches hasta que entramos y después los talibanes nos mandaron con los estadounidenses y tras eso con las fuerzas especiales de España", señala en Hora 25. Él cuenta que fue el miedo a morir el que le empujó a abandonar Afganistán ante la llegada imparable de los talibanes.

"Estuve una semana cambiando de apartamento para que no me encontraran los talibanes (...) Ahora mismo, por dentro siento que estoy encerrado y que hay todavía riesgo, no he podido recibir ningún tipo de ayuda psicológica, yo hablo español, pero mi familia no. Mis padres han perdido dos veces su país, una en los noventa y otra ahora", cuenta emocionado en la antena de la SER.

Hoy el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado este martes que la "verdadera decisión" respecto a Afganistán era si debía "retirar o aumentar" el número de soldados en el país centroasiático, tras una guerra que calificó de "eterna".

"Salir el 31 de agosto no se debía a que fuera una fecha final arbitraria, fue diseñada para salvar vidas", ha afirmado Biden en un mensaje desde la Casa Blanca, un día después de la retirada completa de las tropas tras veinte años de guerra. "No quería extender una guerra eterna", recalcó. Por eso, advirtió de que solo había una "verdadera decisión: retirarse o aumentar" la presencia militar.