"No recuerdo una situación tan esperpéntica": Romero señala lo más 'loco' del cierre de mercado de fichajes

"Aquí hay algo que se nos escapa. Si no llega a salir lo de Saúl y te quedas sin Griezmann, tienes que explicarlo públicamente. Uno de los casos más mediáticos de los últimos años, que fue mofa mundial, es el fax de David De Gea que no llegó a tiempo al Real Madrid. El portero se quedó en el United, ya que a las 00:00 no había entrado el documento. Pues desde entonces hasta hoy no recuerdo una situación tan esperpéntica entre equipos en España".