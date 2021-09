España - Georgia, sigue el partido de clasificación para el Mundial en directo

Alineaciones probables

España: Unai Simón, Azpilicueta, Eric García, Laporte, Jordi Alba, Busquets, Koke, Carlos Soler, Sarabia, Ferran Torres y Morata.

Georgia: Loria, Chabradze, Kashia, Khocholava, Azarov, Jigauri, Aburjania, Kankava, Qazaishvili, Tsitaisvhili y Kvilitaia.

Horario y dónde ver

El encuentro entre España y Georgia, correspondiente a la fase de clasificación del Mundial de Catar 2022, tendrá lugar este domingo 5 de septiembre a las 20.45 horas (horario peninsular español) y podrá verse en La 1 de TVE. Además, como siempre, podrás escucharlo de manera íntegra con Dani Garrido y todo el equipo de 'Carrusel Deportivo'.

La previa

España se la juega ante Georgia. La derrota de este jueves ante Suecia obliga al conjunto español a sacar los tres puntos si no quiere complicarse en exceso y empezar a ver como algo lejano el primer puesto del grupo. Cabe recordar que esa primera plaza es la única que hay para poder disputar el Mundial: el que acabe segundo jugará la repesca.

Ahora mismo, los escandinavos aventajan en dos puntos a los españoles y con un partido menos. España tiene la posibilidad de adelantarles este domingo, pues Suecia disputa un amistoso ante Uzbekistán y no sumará este fin de semana. El equipo español es el único que no ha descansado hasta ahora debido a que en la siguiente fecha FIFA disputará la Final Four de la UEFA Nations League, lo que le impide disputar partidos de su grupo.

En esa fecha FIFA de octubre, cuando España esté jugando la Final Four en Italia, será cuando Suecia se jugará el certificar su primer puesto o ver si los españoles, que podrían lograr seis puntos ahora ante Georgia y Kosovo, quedan por delante. Cabe destacar además que el equipo sueco juega el miércoles en Grecia, uno de los encuentros más difíciles que le quedan al cuadro escandinavo.

Pero para soñar con esa opción, España debe meter presión a los suecos y no fallar ni esta noche ni el miércoles ante Kosovo. Este domingo en Badajoz, el equipo de Luis Enrique debe reaccionar tras el mal partido del otro día y volver a ser el equipo ambicioso y físico que tan buenas sensaciones dejó en la Eurocopa.

Todo apunta a que Pablo Sarabia, jugador que se ganó la titularidad en el pasado torneo hasta que se lesionó, será la principal novedad del equipo en detrimento del lesionado Gerard Moreno.