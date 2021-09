"Así empezó el tema Neymar": Torrejón destapa lo que hay detrás del posible fichaje de Haaland por el Madrid

El Sanedrín del domingo analizó diferentes temas como la victoria de España ante Georgia, las críticas hacia Luis Enrique por sus diferencias con la prensa o la actualidad del Real Madrid, Atlético de Madrid y FC Barcelona.

Los fichajes del Real Madrid el año que viene

Mario Torrejón explicó cómo está la situación de las dos grandes permutas que plantea hacer el Real Madrid de cara a la temporada que viene.

Sobre Haaland, el periodista explicó cuáles son las grandes complicaciones que podría generar : “Se puede hacer. Las relaciones con el Madrid son muy buenas. Con Sancho pasó esto mismo y salió al United. Parece que la cláusula es ahora de 90 millones de euros. Lo que encarecería la operación serían los 25 millones de comisiones para el padre y los 25 para Raiola. Además, Raiola insiste en que sea el mejor pagado de la plantilla. Así empezó el tema Neymar y ya vimos cómo acabó”.

En cuanto a Kylian Mbappé, Torrejón fue claro y contundente: “Por las sensaciones que me transmite la directiva del Madrid creo que Mbappé será jugador del Madrid el 1 de enero”.

El partido de la selección española y las críticas a Luis Enrique

La selección española batió por cuatro goles a cero a una Georgia que no dio demasiadas complicaciones. Los tantos de Gayà, Sarabia, Ferran Torres y Carlos Soler completaron una goleada que sirvió para calmar el ambiente enrarecido por la última rueda de prensa de Luis Enrique. El Sanedrín opinó al respecto:

Antonio Romero: “España ha hecho lo que tenía que hacer. Aquí no hay nadie esperando con cuchillos. Me parece que es nuestra obligación señalarlo y contarlo, ya que ayer se equivocó. Lleva muy mal la derrota y el otro día se le hizo bola”.

Mario Torrejón: “Hay jugadores y entrenadores que parte de su estrategia está fuera del terreno de juego. Ellos necesitan un enemigo para que el grupo se motive”.

Antón Meana: ”Me ha gustado. Lo veo como un equipo en pruebas que tiene que formarse. Después de lo mal que lo hizo el equipo en Suecia es clave que en Kosovo no lo pasemos mal”.

Julio Pulido: “Hay que tener un poco de memoria y reconocer que hemos sido semifinalistas de la Eurocopa hace dos meses jugando bien. Eso hay que recordarlo. Se montaron miles de debates en la Eurocopa y Luis Enrique los gano todos. Nadie justifica su peineta, pero también hay que dar visibilidad a los que le insultaron”.

Jesús Gallego: “Creo que hay que separar el desprecio de Luis Enrique hacia los periodistas de la situación tan complicada en la que estamos. Todavía no hemos visto una selección potente. ”

Jordi Martí: “Hemos visto a Soler y Gayà en un buen partido. Para el sector de la prensa que están pendientes con el cuchillo esperando a que Luis Enrique falle. Que esperen a la próxima”.

Miguel Martín Talavera: “En la lista de la Eurocopa es cierto que estaban esperando a que se la pegara por no llevar jugadores del Madrid. Ayer cuando Luis Enrique compareció en rueda de prensa se equivocó. Cada vez que haya una crítica no puede cargar con la prensa”.

Pablo Pinto: “Esto no va de hacer la pelota. Si Luis Enrique es un 'vinagre' hay que criticarle por lo meramente deportivo. Desde que no ha llevado jugadores del Madrid ha cambiado la situación y no se puede pedir la cabeza de Luis Enrique tras una derrota frente a Suecia”.

“Ha hecho más daño a la Selección el ruido ‘ramista’ que el ruido madridista”

Antonio Romero: “No termino de entender el cachondeo de la lesión y del 'flamenquito' a un futbolista que para mí es el mejor central de la historia de España. Me imagino que tal y como está el nivel de centrales yo, si fuese Luis Enrique, suspiraría por tenerle al 80% del nivel que ha tenido en su carrera deportiva”

Antón Meana: ”Es bueno que se sepa que ha hecho más daño el ruido ‘ramista’ que el ruido madridista a la Selección desde junio. A Luis Enrique lo que le ha desgastado son las críticas de los ‘ramistas’. Estaba para jugar la Eurocopa y estamos a septiembre y no ha vuelto a jugar”.

El clásico entre la albiceleste y Brasil dejó una imagen inédita en el mundo del futbol. Funcionarios de la Agencia de Seguridad Sanitaria entraron al terreno de juego en pleno partido para deportar a los cuatro jugadores argentinos que vienen desde la Premier League.

Gustavo López: “Siento vergüenza. Si queríamos estar a la altura de la UEFA se ha demostrado que no. Creo que la pelota se la están tirando entre Conmebol y FIFA, pero la situación es bochornosa. La única imagen buena es el compañerismo entre jugadores de las dos selecciones”.

Mario Torrejón: “Nos falta información. Esto no va de federaciones sino de gobiernos que tienen unas normas. El paripé que hemos visto esta noche ha sido bochornoso”.

Antón Meana: ”Para mí, la Conmebol se debería pronunciar. Siguiendo el reglamento probablemente Argentina se quede sin los tres puntos. La norma está clara”.

Jordi Martí: “La pregunta es por qué tienen ese acuerdo las federaciones y la organización sin contar con la autoridad sanitaria de Brasil”.

Miguel Martín Talavera: “Las formas han ensuciado todo lo sucedido hoy. Nos pensamos que el fútbol está por encima de todo. Si hay unas reglas, habrá que respetarlas”.