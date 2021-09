"Se las sabe todas": la gran esperanza del Real Madrid para esta temporada

Ramon Besa y Manuel Jabois han valorado en El Larguero la actualidad del plano futbolístico, con la mirada puesta principalmente en la resolución del mercado de fichajes y la derrota de España ante Suecia.

¿Quién es el favorito a LaLiga?

Para Manuel Jabois, "'probablemente el favorito sea el Atlético. Ha hecho lo que ha querido en el mercado. Es un equipo 'conjuntadísimo', tiene un entrenador desde hace muchísimos años y está engrasado. Diría que es el favorito a ganar LaLiga, no el 'gran favorito. El Madrid no ha empezado mal y veremos cómo evoluciona".

En palabras de Ramon Besa, "aunque no lo quiera, le toca asumir esa etiqueta. Tienen que asumir que son los actuales campeones y encima se ha reforzado con un futbolista del agrado de Simeone".

Sin embargo, Besa ha apuntado: "El Madrid tiene un entrenador que se las sabe todas. Ancelotti, con todo su curriculum, no ha ganado LaLiga. Ha ganado Champions, muchas cosas, pero no esta competición, así que creo que Ancelotti estará especialmente motivado".

Jabois ha añadido: "No diría que el Madrid tiene peor plantilla, me parece que tiene mejor plantilla que el año pasado. Creo que se ha reforzado donde lo necesitaban. Echo de menos a un gran goleador. Tengo altísimas expectativas con Vinicius y con Rodrygo, son chicos jóvenes que están creciendo. No tengo ni idea de lo que estaré diciendo dentro de 10 jornadas, es todo expectación. Necesitábamos refresco de Modric, con Camavinga".

Besa ha insistido: "Tiene recursos y tiene un entrenador que se las sabe todas. Entre su ceja y su chicle, tiene para aguantar la presión y va a ser un equipo competitivo. Sigo pensando que tiene muy buen equipo".

La Selección

"Me dejó la sensación de ser una Selección muy vulnerable", ha opinado Jabois. "Había gente muy compenetrada trabajando en la defensa juntos, esto se ha disuelto, ya no queda nadie. Veo a España muy endeble en defensa. Cualquier balón que pase del medio del campo es un peligro. El Mundial de Sudáfrica lo gana la defensa dejando la defensa a cero".

Sin embargo, la celebración del Mundial en Catar y que el torneo se celebre en el mes de diciembre de 2022, en medio de la temporada regular, hacen de este uno de los mundiales menos atractivos de la historia para Manuel Jabois. "Si hay que perderse un Mundial que sea este, sinceramente. En el país en el que los derechos humanos casi no existen, las fechas elegidas, etc.", ha manifestado.

Por último, Ramón Besa ha puesto el foco sobre el seleccionador nacional, Luis Enrique, al que ayer vio "como abatido", algo que le preocupa seriamente, pues considera que sin su energía La Roja lo tendrá mucho más difícil. "Ayer vi a Luis Enrique como abatido, como triste. España ahora no puede cometer ningún error, no se puede permitir ceder otro punto", ha sentenciado.