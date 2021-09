Con las agresiones homófobas no valen ni titubeos ni medias tintas

Hola, muy buenos días. Ayer a esta hora, si recuerdan, hablábamos de la expectación ante el discurso que debía pronunciar el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, en la apertura del año judicial. Llevaba ya en los dos discursos precedentes advirtiendo de la necesidad de la renovación del órgano. Ayer parecía que subía el tono y apremió a los partidos políticos para que acaben con la interinidad de la actual cúpula. Hay medios que hoy hablan del hartazgo de Lesmes, pero su hartazgo queda ahí, en señalar la responsabilidad política. No se plantea Lesmes la dimisión como posible desatascador de una situación que ha entrado en bucle, que le sirve al PP para mantener su estrategia de desgaste del gobierno, si hace ruido con la renovación judicial tapa el ruido de otros temas que puedan afectarle.

En eso está instalado el debate político y en buena parte el mediático. Y es importante si, porque la no renovación de la cúpula judicial afecta y mucho a nuestra calidad democrática, pero este debate no debería impedir poner el foco en algo tan preocupante y, lamentablemente, tan habitual como las agresiones homófobas. Son un goteo incesante que a veces encontramos más o menos destacadas en los medios, pero que se están convirtiendo en una constante a la que hay que poner fin de manera inmediata.

Esta vez ha sido en Madrid, en pleno centro, en Malasaña y a plena luz del día. Un grupo de encapuchados atacaron a un chico en el portal de su casa, le agredieron y con una navaja le marcaron la palabra maricón en el glúteo. Si creíamos que la conmoción social provocada por el asesinato en a Coruña del joven Samuel Luiz era insuperable, ya ven que no. Y nada pasa por casualidad. Cuando se alimentan los discursos de odio, cuando se señala por lo que se piensa, por lo que se cree, por el color de la piel, por el origen o por a quien se ama, cuando se hace esto, esto tiene consecuencias.

Y aquí sí que no valen ni los titubeos ni las medias tintas. La condena tiene que ser unánime y general, no hay matices ni peros. No se puede seguir consintiendo que a estas alturas de siglo sigan pasando, o lo que es peor, vuelvan a pasar este tipo de agresiones.