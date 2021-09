Carlos Soler, en 'El Larguero': "Jugar con Busquets, Rodri o Koke es muchísimo más fácil"

Carlos Soler es protagonista con el Valencia CF. Tras unos años convulsos, el equipo entrenado por Bordalás lleva 7 puntos de 9 posibles en La Liga y el canterano es su estandarte. Soler es capitán y ha anotado tres goles en las tres primeras jornadas para convertirse en uno de los jugadores más destacados en este inicio de campeonato.

Además el jugador entro en la convocatoria de Luis Enrique y ha sido protagonista. Respondió a la confianza de Luis Enrique con gol en su debut, en el que fue titular. Fue en la derrota ante Suecia. Repitió titularidad y gol en el 4-0 a Georgia y también fue titular este miércoles en la sufrida victoria ante Kosovo.

De este nuevo Valencia capitaneado por José Bordalás, que hace poco también pasó por el Larguero, de la situación del club che de su rol en la plantilla y de su debut con la selección española ha hablado Carlos Soler en 'El Larguero':

Su debut y las críticas a la Selección

"Me he sentido muy cómodo y jugar con gente como Busquets, Rodri o Koke es mucho más fácil. Me llevo una experiencia muy bonita y espero que sean muchas más".

"Entiendo todo tipo de comentarios de la gente y de la prensa. Al final, la selección hizo una Eurocopa bastante buena y antes de que empezara la gente no esperaba que fuese tan buena. Esa sensación me da a mí. Después del partido de Suecia entran más las dudas dentro del equipo, pero también sabíamos que es muy difícil ganar todos los partidos".

"Por mucho que Kosovo sea la 115 del mundo, en el futbol es muy complicado ganar y más en el actual. Hay que mejorar, pero no creo que sea nada grave. Toca pensar en la siguiente convocatoria e ir a por ello".

Pedri y su posición en el campo

"La verdad que Pedri es muy buen tío y me llevo muy bien con él. No ha venido a esta convocatoria y he ido yo, pero al final seguro que estará en la próxima convocatoria".

El nuevo Valencia de Bordalás

"Empezar con un nuevo entrenador siempre te da esa motivación por ver que te puede aportar. En pretemporada ya vi la identidad que quería imponer Bordalás. Motiva mucho durante las semanas, habla mucho de los defectos de los rivales y sobre qué tenemos que mejorar... (...) la verdad que hemos arrancado muy bien".

"Meter un gol cada partido es complicado, sobre todo yo en mi posición. Venía rodado de los JJOO y no tener descanso me ayudó a estar metido con el Valencia. Las cosas están saliendo bien de momento y estoy tratando de aprovechar las oportunidades".

"Yo no pudo garantizar nada porque dentro de un año me pueden sacar lo que diga hoy. Me quedo con el respeto que le tengo al club. Mis amigos y mi familia son de aquí y estoy muy a gusto. Cuando haya que hablar de renovación ya se hablara"

¿Mundial cada dos años?

"Creo que lo que le hace a un Mundial tan especial es jugarlo cada tanto tiempo. Al final es algo que en cuanto vayas tienes que pensar que es la leche. Si es cada dos años perderá eso".