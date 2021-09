560 días después, el fútbol ha vuelto al estadio Santiago Bernabéu. La obra no estará finalizada hasta el el invierno del año 2022, pero el Real Madrid volverá a jugar en su estadio ya esta temporada. No lo hacía desde el mes de marzo de 2020. El último partido que jugó el club blanco fue un Clásico ante el FC Barcelona, que ganó el Real Madrid por 2-0 (goles de Vinicius y Mariano). Tras la pandemia, la ciudad deportiva Alfredo Di Stéfano fue la casa blanca. Allí, el Real Madrid se proclamó campeón de Liga.

La reacción de Tomás Roncero

Este domingo, el periodista Tomás Roncero ha vuelto al Bernabéu. Lo ha hecho para comentar en Carrusel Deportivo el Real Madrid - Celta de Vigo. "Estuve aquí hace 10 días, estaba todo lleno de maquinaría, grúas y hierros y parece que no ha pasado nada", ha comentado sorprendido el periodista el periodista. "No hay una cosa más bonita que el Santiago Bernabéu. Un año y medio sin verte. En serio, es que han hecho bien hasta lo de las lonas. Tengo la sensación de que estamos en el 1 de marzo de 2020, cuando ganamos al FC Barcelona en el Clásico y que aquí no ha pasado nada", ha continuado Roncero, que no ha dejado pasar la oportunidad de recordar a aquellos que, debido a la pandemia del COVID-19, ya no podrán volver al estadio.

🏟️🤩 ¡La reacción de @As_TomasRoncero en @Carrusel al ver el Santiago Bernabéu 560 días después!



🥺 "Pero bueno, tío..."



❤️ "No hay una cosa más bonita ahora mismo que el Bernabéu"



🥳 "¡ESTAMOS AQUÍÍÍÍÍ!"



😤 "¡HEMOS VUELTO, CO..!"



😂🔝 El final es imperdible... pic.twitter.com/SUBWNDgZMx — Carrusel Deportivo (@carrusel) September 12, 2021

"Un año y medio sin estar aquí, esto ha sido un castigo. Ha sido un año y medio sin estar en mi casa (...) ¡Estamos aquí! ¡Hemos vuelto! Esto es diferente. Valdebebas... El Alfredo Di Stéfano... ha estado muy bien, nos ha dado una liga y casi dos, pero esto es el santuario, esto es otra cosa. Esto es lo que hace tener fe en el Real Madrid, venir de los sitios más recónditos. Qué pasada. Lo siento mucho por la gente que ya no va a poder venir", ha sentenciado Roncero.