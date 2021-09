El nuevo Santiago Bernabéu abre sus puertas 560 días después: así recibe el coliseo blanco al Real Madrid

Han pasado de 560 días (Real Madrid 2-0 FC Barcelona, del pasado 1 de marzo de 2020) para que el telón del Santiago Bernabéu se abra de nuevo. El Real Madrid tiene, a partir de este momento, un estadio más moderno y acorde a nuestro tiempo, tal y como deseaba el presidente de la entidad, Florentino Pérez.

A pesar de que hasta el invierno del 2022 no se va a apreciar por completo la gran reforma del estadio, desde este domingo lo que sí se verá son grandes cambios estructurales importantes dentro de uno de los escenarios más impresionantes del fútbol mundial.

Las ostentosas obras en el exterior del Santiago Bernabéu / Getty Images

¿En qué han consistido las obras?

Estos trabajos de reforma y acondicionamiento del estadio tienen sus puntos fuertes en la nueva cubierta del estadio, casi terminada, en la eliminación de las clásicas torres del Santiago Bernabéu y en el cambio radical en los pasillos de acceso a las gradas del estadio. Es previsible que solamente sean 25.000 los afortunados de poder ver el estreno frente al Celta de Vigo debido a la evolución de la pandemia, quien tuvo un papel protagonista en esta obra. Como el estadio todavía no estará al completo, de momento no habrá aficionados en el primer anillo de la grada del coliseo blanco.

En las últimas semanas se ha producido un gran avance en las obras gracias al incansable trabajo de los casi 1.000 trabajadores que han participado en la reforma. Esta última semana, los esfuerzos se han centrado en a punto del nuevo césped del estadio. Es una fotografía muy diferente la de este domingo en la previa del partido frente al Celta la que lucía hace tres semanas.

Un total de 500 tepes de césped natural han sido transportados desde Cáceres en camiones frigoríficos a cero grados centígrados. Un viaje de unas tres horas, que se ha realizado por la noche, y que ha tenido que sortear inconvenientes como el apabullante calor de la capital de España. Con tapete nuevo y con un escenario remodelado, el Real Madrid, muy cambiado del de hace 560 días, afronta la cuarta jornada del campeonato liguero con la intención de empezar con buen pie en el nuevo Santiago Bernabéu.

Uno de los puntos que más se ha alabado a la hora de gestionar la reforma ha sido la gestión de Florentino Pérez, sobre todo en comparación con las inhumanas obras que se están realizando en la preparación del Mundial de Qatar, y el trato señorial del Real Madrid con los obreros. No se ha tenido que lamentar ningún accidente durante estas obras que continuarán hasta finales del año que viene, y es más, desde el club blanco se ha tenido el detalle de invitar a todos los trabajadores que hayan trabajado en la reforma del estadio al partido frente al Celta de Vigo.

La idea del Real Madrid, tal y como contaba Tomás Roncero en el diario AS, es que el gran estreno coincida con el 75 aniversario del estadio Santiago Bernabéu, es decir, con el 14 de diciembre de 2022. Solamente dificultaría esta idea el hecho de que se estaría disputando el Mundial de Qatar, por lo que muchas de las estrellas no estarían disponibles para el conjunto blanco.

El cambio del Real Madrid en 560 días

Un año y medio es un auténtico cambio radical en la actualidad de cualquier club. Más aún cuando hablamos de un equipo que despierta el interés de millones de personas como lo es el conjunto blanco. Con nuevo entrenador y nuevo capitán, el Real Madrid afronta el estreno en su reacondicionado estadio.

Durante este largo trayecto de 560 días, el aficionado blanco se ha hecho a la idea de que no verá más a Leo Messi 'liándosela' en su propia 'casa', ha visto cómo el Atlético de Madrid ha bajado la distancia respecto a los títulos de Liga coseguidos y ha sido capaz de lograr una de las plantillas más competitivas de su historia, ha visto cómo el PSG se ha erigido como uno de los grandes enemigos del club por la resistencia a traspasar a Kylian Mbappé... Una sucesión de hechos que hacen al aficionado blanco ver un panorama bastante diferente al que había antes del último partido en el Santiago Bernábue: aquel Clásico ganado al Barça de Setién por 2-0.

Carlo Ancelotti por Zinedine Zidane en el banquillo del Real Madrid y Sergio Ramos, buque insignia e hijo madridista de Florentino, en el París Saint Germain son los grandes cambios en la composición del club. Por ello, al hablar de liderazgo, no se deben poner la mirada en otro lugar que no sean los tres reyes del centro del campo: Luka Modric, Toni Kroos y Casemiro. A expensas del rendimiento de Hazard y de muchas otras incógnitas como las llegadas de Mbappé o Haaland, al aficionado blanco no le queda otra que agarrarse a los tres pilares fundamentales del equipo, sumado por supuesto a la calidad personificada de Karim Benzema.

El Real Madrid quiere La Liga, la Copa del Rey y la Champions League. Como cada temporada, están dispuestos a ir a por todos los títulos en juego y, para ello, el factor público puede ser determinante. Dejando el Alfredo di Stéfano atrás y aquel silencio atronador, toca volver a casa y, con el calor de la afición blanca, ubicar al Real Madrid en un escenario a la altura del club.