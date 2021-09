Así notaremos en la factura las medidas para frenar la subida del precio de la luz

Los anuncios que el lunes hizo Pedro Sánchez para tratar de frenar la subida del precio de la electricidad necesitan un traductor Sánchez-castellano.

"Detraer los beneficios extraordinarios"

El Gobierno va a "detraer los beneficios extraordinarios que están teniendo las eléctricas, que se lo pueden permitir": significa algo que ya sabíamos; tenemos un sistema marginalista por el que todo lo que metemos, el 85% de ese sistema es limpio, se paga a precio de gas. Es decir, ese exceso de retribución es lo que cobran las eléctricas, como si todo lo que estuviera entrando fuera precio de gas, por lo tanto más caro. Ese exceso de retribución, 650 millones, se les va a detraer a las empresas eléctricas, se les va a restar de los beneficios.

"A PRECIO DE SOLOMILLO" "Te lo voy a cobrar todo al precio del solomillo": Aimar Bretos explica la realidad del sistema eléctrico.

Además, se le pone tope al precio que se paga por el gas a las eléctricas. Ahora se paga a precio de mercado de gas, y lo que el Gobierno dice es que las eléctricas se abastecen en otros canales más baratos (no pagan 60 euros que es el precio del mercado sino 20, porque lo compran en Argel).

¿Cómo se pone tope al precio del gas?

Lo primero es decirles a las eléctricas hasta cuánto se les va a pagar, y lo segundo es el recibo: esta es la parte que más importa al consumidor. Se pretende fijar un límite en la llamada tarifa TUR, tarifa de último recurso. Son tarifas establecidas por el Gobierno en 2009 durante el proceso de liberalización de los mercados con las que se intentaba proteger a los consumidores. Por ejemplo, quien tiene hasta 50.000 kilovatios al año está acogido a esa tarifa. La TUR es regulada por el Gobierno cada tres meses, y tras el anuncio de Sánchez, se pondrá un tope a esa tarifa.

¿Lo vamos a notar en la factura de la luz?

Lo vamos a notar y será a corto plazo, pero el problema es el largo plazo. Lo vamos a notar ya porque junto al doble tope anunciado ayer, el Ejecutivo va a eliminar el impuesto especial a la electricidad (un 5,1% que encarecía el recibo de la luz); va a mantener el IVA al 10% hasta fin de año y va a eliminar el impuesto a la generación (7%) hasta final de año.

Esos tres impuestos van a aligerar el precio de la luz. hasta ahora el recibo de la luz tenía casi un 50% del precio total en impuestos y con estos cambios pasamos al 30-35%: se va a abaratar la factura de la luz en torno al 15%, según el cálculo de los analistas con los que ha hablado la Cadena SER.

El problema a largo plazo

Lo malo es que no se tapona el problema a largo plazo. Los impuestos son la espuma de todo este champán, que sigue subiendo. Lo que hay que arreglar no son los impuestos de la luz si no la luz en sí: el sistema de fijación de precios. Esto requiere más tiempo y se seguirá trabajando.

Las cuestiones fiscales anunciadas por Sánchez se aprueban hoy en el Consejo de Ministros, al igual que el bono social, al que están acogidos más de un millón de personas y que permite a los más vulnerables abaratar su factura entre el 25 y el 40%. La idea es ampliarlo hoy.

La posible ruptura del IVA en dos

Es una de las opciones que el Gobierno negocia con las eléctricas, y que al PP no le gusta. Romper el IVA en dos supondría aplicar un impuesto para lo básico y otro para lo considerado más de lujo.